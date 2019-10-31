10 فوائد لشاي الكومبوشا على الجسم

يعرف الشاي الصيني "كومبوشا" بفوائده المهمة للجسم لذا، ابتكر روّاد "سابا كومبوشا" هذا المشروب بعدة نكهات لذيذة لكي يتسنى للجميع تجربته والاستفادة من خصائصه الفعّالة. وخاصة أن الحصول على شاي الكومبوشا في منطقة الشرق الأوسط يعتبر أمراً نادراً حيث يتطلب تحضير هذا الشاي الصيني التخمير لمدة سبعة أيام تقريباً لذا حرص روّاد "سابا كومبوشا" على توفيره محلياً في دبي بكل سهولة وذلك عن طريق طلبه من الموقع الرسمي أو من محلات مختارة في الدولة.

فيما يلي أبرز فوائد شاي الكومبوشا للجسم والبشرة:

يحسّن عملية الهضم وتوازن الجسم ومناعته

يقلل من تجاعيد الوجه

يشارك في نمو الشعر وتقويته وتحسين نمو الأظافر

يساعد على النوم بطريقة صحية

يثبت ضغط الدم لمستواه الأمثل

يقي الجسم من الإصابة بالسرطان

يسهم في عملية إنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون

يعالج ألم المفاصل والعظام

يحسن زداء وظائف الكبد

جزءاً مهماً من علاج حب الشباب

يمنح الجسم طاقة عالية

ويحتوي مشروب "سابا كومبوشا" على أعشاب عضوية ومفيدة للصحة، بسعر 15.75 درهم إمارتي لكل عبوة، وتتنوع نكهاته بين نكهة الزنجبيل الفعّالة، يأتي هذا الشاي ليحل مشاكل الهضم، ونكهة النعناع المنعشة وبنكهة الريحان والكركديه الشهية بالإضافة إلى النكهة الكلاسيكية الذي يمتاز بمذاق حالياً وصحياً في آن واحد.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الرسمي http://sabakombucha.ae