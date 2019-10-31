الامارات | 18 يوماً عطلة رسمية خلال 14 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 يوماً عطلة رسمية خلال 14 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مجلس الوزراء 18 يوماً عطلات رسمية خلال 14 شهراً، تشمل ما تبقى من العام الجاري (شهري نوفمبر وديسمبر)، والعام المقبل (2020)، والتي قرر المجلس توحيدها في تلك الفترة بين القطاعين العام والخاص.

وتتضمن الإجازات التي نشرها المجلس على "تويتر"، أمس، إجازة المولد النبوي الشريف في التاسع من نوفمبر المقبل، وعطلة يوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

فيما تضمنت قائمة العطلات الرسمية للعام المقبل (2020)، عطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، وعطلة عيد الفطر المبارك في المدة من 29 رمضان المقبل حتى الثالث من شوال المقبل، وعطلة وقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة، ثم عطلة عيد الأضحى المبارك في المدة من 10 ذي الحجة حتى 12 من الشهر نفسه، ثم عطلة رأس السنة الهجرية في 23 أغسطس المقبل، وعطلة المولد النبوي الشريف في 29 أكتوبر 2020، ويوم الشهيد في الأول من ديسمبر 2020، واليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني والثالث من ديسمبر 2020.