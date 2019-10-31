كلية الإمارات للتكنولوجيا تشارك في "نجاح 2019"

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا، إحدى أقدم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة وأكثرها عراقة في المنطقة، عن مشاركتها في معرض نجاح 2019 الذي افتتحت فعالياته اليوم (30 أكتوير 2019) ويستمر لغاية 1 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ’أدنيك‘. وتستعرض الكلية خلال هذا الحدث مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المخصصة للطلاب والمتخصصين الراغبين بتطوير حياتهم المهنية. وستضاف البرامج الجديدة إلى محفظة الكلية الحالية التي تضم العديد من البرامج الجامعية المعتمدة دولياً.

وتشارك كلية الإمارات للتكنولوجيا في هذا المعرض إلى جانب مجموعة من الجامعات الدولية المعروفة لاستعراض أحدث الدراسات والأبحاث الأكاديمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة اليوم. وتقدم الكلية مجموعة من البرامج الجامعية في مجالات الصحة والعلوم والهندسة، ولطالما حازت على التقدير بفضل إسهامها في تعزيز قطاع التعليم العالي في الإمارة. وأضافت كلية الإمارات للتكنولوجيا مؤخراً برامج جديدة في الهندسة الصحية والمدنية والميكانيكية والصناعية، بهدف توسيع النطاق التعليمي للطلاب الحاليين والمقبلين.

وبفضل برامجها المعتمدة حديثاً، وهيئتها التدريسية رفيعة المستوى، تركز كلية الإمارات للتكنولوجيا على بناء معرفة عملية للطلاب، ونقل الخبرات ضمن مجتمع أكاديمي يمنح الخريجين الثقة والجهوزية الكاملة للعمل في أي مسار مهني حول العالم.

وتأكيداً على أهمية دور المعرض في توفير منصة توحد آلاف الطلاب والمدرسين والمتخصصين الأكاديميين والمعاهد التعليمية تحت سقف واحد، قال الدكتور عبدالرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا : "انطلاقاً من مكانتنا الأكاديمية الرائدة بين الجامعات في الإمارات، نلعب دوراً هاماً في دعم رؤية القيادة الإماراتية للنهوض بالإمارات إلى اقتصاد متطور قائم على المعرفة. ويقدم لنا معرض نجاح فرصة متميزة لاستعراض برامجنا الحالية والمقبلة، والتواصل مع الطلاب المحليين والدوليين. وسنطرح في هذا العام دورات جديدة في معرض نجاح، وقد تم تصميمها بناء على أبحاث ودراسات شاملة في كلية الإمارات للتكنولوجيا؛ مما يلبي المتطلبات المحلية والدولية عبر منهاج ضروري لتحقيق النجاح في سوق العمل المستقبلية".