جائزة "الإنجاز في الحياة" لرئيس جيميني العقارية بمؤتمر التميز بدبي



تم تكريم رجل الأعمال الهندي، سودهاكار راو، رئيس مجلس إدارة شركة جيميني للتطوير العقاري، بجائزة "الإنجاز في الحياة" كأفضل رائد أعمال في حفل جوائز التميز الهندي 2019، لقيادته الممتازة في قطاع العقارات والذي عقد في فندق ماريوت الجداف، دبي.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز عدداً من كبار المطورين وكبار الشخصيات بالإضافة إلى عدداً من المشاهير، كما تخلل الحفل جلسة تواصل لأصحاب المشاريع في مختلف القطاعات.

حيث تم عرض المشروعين الأخيرين لجيميني العقارية خلال الحفل، وهما مشروع "سبليندور" السكني بقيمة نصف مليار درهم في مدينة محمد بن راشد والذي تم تسليمه بداية العام الجاري، ومشروع"سيمفوني" في منطقة الخليج التجاري بدبي، والذي مقرر تسليمه قبل اكسبو 2020.

وأكد، سودهاكار راو، رئيس مجلس إدارة شركة جيميني للتطوير العقاري وهي شركة تطوير عقارية مقرها دبي، على التنمية المستدامة، حيث زودت الشركة مشروع سبليندور، بأحدث التقنيات المستدامة للحد من انبعاثات الكربون.

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