جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تطلق برنامج ماجستير جديد في العلوم الطبية الحيوية خلال معرض...

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية (MBRU) عزمها الكشف عن أحدث برامجها في مجال التعليم العالي، وذلك خلال فعاليات معرض "نجاح أبوظبي 2019"، أحد أبرز الفعاليات في قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، والذي ينعقد برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح وعضو مجلس الوزراء ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ’ ADNEC ‘ من 30 أكتوبر ولغاية 1 نوفمبر 2019.

وعلى امتداد أيام المعرض الثلاثة، سيتواجد عدد من أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري في جناح الجامعة للتفاعل مع الطلبة المهتمين بدراسة الطب والعلوم الصحية، وتقديم نظرة شاملة حول البرامج التي تقدمها الجامعة، بما فيها ماجستير العلوم الجديد في العلوم الطبية الحيوية.

وستقدم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تفخر بتزويد طلابها بالفرص البحثية منذ اليوم الأول لانضمامهم إليها، نظرة معمّقة حول برامج بكالوريوس الطب والجراحة التي توفرها كلية الطب في الجامعة، فضلاً عن برامج الدراسات العُليا في تخصص طب الأسنان والتي توفرها عبر كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.

وسيحظى زوار منصة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بفرصة فريدة للقاء الدكتورة حنان السويدي، الأستاذ المساعد في طب الأسرة في الجامعة، والتي دخلت تاريخ الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر بتعيينها كطبيبة مسؤولة عن صحة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.