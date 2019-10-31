الامارات | اللجنة العليا لانتخابات "استشاري الشارقة" تعلن قائمة المرشحين النهائية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لانتخابات "استشاري الشارقة" تعلن قائمة المرشحين النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم الخميس أسماء قائمة المرشحين النهائية لخوض غمار السباق الانتخابي التي ضمت 189 مرشحاً منهم 41 امرأة، من مختلف الدوائر الانتخابية التسع الموزعة على إمارة الشارقة.

واعتمدت اللجنة العليا برئاسة رئيس اللجنة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار بحضور أعضائها أسماء جميع المرشحين الواردة في القائمة الأولية التي لم تسجل عليها أية اعتراضات خلال فترة تقديم الطعون حتى إغلاقها التي استمرت من 28 حتى 29 أكتوبر الجاري.

وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019، على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار إن القائمة النهائية للمرشحين تم اعتمادها وفق الخطة الزمنية المقررة ولم تسجل فترة الاعتراضات أية طعون وبناء عليه تم اعتماد جميع الأسماء الواردة في القائمة الأولية للانتخابات لخوض الانتخابات.

ودعا رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري جميع المرشحين المعتمدين في القائمة النهائية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالحملات الدعائية والابتعاد عن الإثارة أو تأجيج القبلية ومراعاة اختصاصات المجلس الاستشاري وصلاحياته في طرح المحاور الانتخابية، والاعتماد على السيرة الذاتية للمرشح وإنجازاته.

وأكد المستشار بن نصار أنه لا يوجد تقييد على الحملات الانتخابية وأتيح للمرشح ممارسة حملته في إطار ضوابط الحملة الانتخابية التي تم تحديدها بما يتوافق مع القيم المجتمعية والذائقة العامة واحترام الديانات.

البيانات المعتمدة

تضم قائمة المرشحين الذين يحق لهم خوض السباق الانتخابي في إمارة الشارقة 69 مرشحاً من مدينة الشارقة، و13 مرشحاً من الذيد، و9 مرشحين من مليحة، و6 مرشحين من البطائح، و36 مرشحاً من خورفكان، و21 مرشحاً من كلباء، و12 مرشحاً من المدام، و17 مرشحاً من دبا الحصن، و6 مرشحين من الحمرية.

وتظهر قائمة الاعتماد النهائية أن نساء مدينة الشارقة سجلن أكبر عدد في الترشيح لانتخابات المجلس الاستشاري بـ 18 امرأة، و7 من كلباء، و6 خورفكان، و6 دبا الحصن امرأتان للحمرية، وامرأة واحدة لكل من البطائح والمدام.

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وبما يتعلق بالفئة العمرية فقد تم اعتماد 47 مرشحاً ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً منهم 13 من الشارقة و5من كلباء و2من الذيد و4 من المدام و6 من مليحة و10 خورفكان و4 دبا الحصن وواحد من البطائح و2 من الحمرية.

ووصل عدد من تتراوح أعمارهم بين 40-60 عاماً إلى 132 مرشحاً منهم 54 من الشارقة و24 من خورفكان و15 من كلباء و11 من دبا الحصن و4 من الحمرية و3 من مليحة و8 من الذيد و5 من البطائح و8عن المدام.

وأدرجت القائمة النهائية 10 مرشحين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من مدينة الشارقة اثنان والذيد ثلاثة واثنان من خورفكان وواحد من كلباء واثنان من دبا الحصن.

الحملات الانتخابية

وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل تاريخ 3 حتى 18 نوفمبر الجاري الحملات الدعائية للمرشحين وتكون فترة الانسحاب ابتداء من اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر هو آخر موعد لانسحاب المرشحين وتقديم أسماء وكلائهم.

وتشمل الحملات الانتخابية خطة الحملة الدعائية للمرشح وطلب ترخيص مقر انتخابي ( ان وجد) ووكيل المرشح ( ان وجد ) وكشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح ( ان وجد) بالإضافة إلى اللوحة الإعلانية ومنح الموافقات المسبقة للمرشحين حول برامجهم الانتخابية وحملاتهم الدعائية بما يحقق الغايات الوطنية ويتيح لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية وتجنب المحظورات الواردة في الدليل الإرشادي للمرشحين.