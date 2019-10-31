كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل عروض التسوق خلال الجمعة السوداء في دبي

أصبحت الجمعة السوداء تقليد يحدث كل يوم جمعة في الولايات المتحدة بعد عيد الشكر. وفي السنوات الأخيرة، امتد المفهوم إلى بلدان أخرى، حيث يقوم تجار التجزئة بتخفيض أسعارهم، ويقدمون خصومات هائلة على مجموعة من العناصر.

وهذا العام، يصادف يوم الجمعة الأسود يوم الجمعة 29 نوفمبر، وتشارك دبي في الحدث. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستعلن المتاجر ومراكز التسوق عبر الإنترنت عن توفير عروض خاصة للعملاء ليوم الجمعة تستمر لمدة 24 ساعة فقط أو حتى شهر نوفمبر بأكمله.

أين يمكنني أن أجد خصومات؟

هذه هي المتاجر التي يمكنك من خلالها الحصول على صفقات رائعة على منتجات الجمعة السوداء، بحسب موقع واتس أون:

Namshi.com

تطلق شركة Namshi متاجر التجزئة الشهيرة لبيع الملابس على الإنترنت حملة لشهر نوفمبر. وسيتلقى المتسوقون الذين يقومون بعمليات الشراء طوال الشهر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على “تذكرة سوداء” تقدم الهدايا كل يوم من أيام الشهر. وسيتم أيضًا إدخال العملاء في السحب وسيتم اختيار فائز واحد كل يوم للحصول على جائزة ضخمة مثل عطلة أو خزانة ملابس جديدة أو جائزة من أحدث التقنيات. وسيقدم موقع الأزياء أيضًا “صفقات مذهلة” على مدار الشهر.

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namshi.com



Sprii.com

تقدم Sprii.com خصومات لمدة شهر مع ما يصل إلى 90 في المائة من منتجاتها في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر. وخلال النصف الأول من الشهر، ستضم Sprii أيضًا علامة تجارية رئيسية واحدة يوميًا وتقدم المزيد خصومات على منتجات التجزئة لمدة 24 ساعة فقط. وبين 20 و 30 نوفمبر سيشمل أسبوع البيع مبيعات ضخمة على أكثر من 10000 عنصر من العلامات التجارية المفضلة لكل المستهلكين.

sprii.com