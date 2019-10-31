كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستجذب دبي المزيد من السياح من ذوي الهمم؟

ستتنافس دبي على جذب 120 مليون مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما تستضيف قمة دبي للسياحة الدولية (DATIS) التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 5-6 نوفمبر.

وستسلط القمة، التي تتماشى مع رؤية دبي لتصبح أكثر المدن الصديقة لذوي الهمم بحلول عام 2020، الضوء على احتياجات هذه الفئة عند سفرهم واستخدام المرافق السياحية، بدءاً من الفنادق إلى المنتجعات والمطارات وحتى وسائل النقل العام ومراكز التسوق والحدائق والشواطئ والمتاحف.

وقال المنظمون إن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها أكثر من 10 في المائة من السياح في المدن في جميع أنحاء العالم. كما تهدف إلى تعزيز التشريعات والبنية التحتية والخدمات لتلبية حقوق واحتياجات وتطلعات جميع المسافرين، بحسب غلف نيوز.

وصرح جمال الحي رئيس DATIS، أن هناك حوالي 1.2 مليار مسافر حول العالم وأن ما يقدر بنحو 10 في المائة منهم من ذوي الهمم.

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وقال للصحافيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء للإعلان عن القمة “إذا وضعنا ذلك في الاعتبار ، فهناك حوالي 120 مليون مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة وجميع المدن في العالم تتنافس على دعوتهم للسياحة”.

كما اقتبس من دراسة لونلي بلانيت أن 50 في المائة من ذوي الهمم سيسافرون أكثر إذا شعروا بأنهم يحصلون على رعاية أفضل.

وأضاف “يتجنب ما لا يقل عن 54 في المائة من الأشخاص ذوي متطلبات الوصول الخاصة الذهاب إلى أماكن جديدة إذا وجدوا أنها غير متوفرة. وتشير الدراسات أيضًا إلى أن حوالي 50 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلعون إلى زيارة المدن والوجهات السياحية التي تقدم لهم خدمات مخصصة لاحتياجاتهم “.

وقال شون بارسونز ، المدير العام لمجمع لو ميريديان دبي: “الهدف من هذه المبادرة النبيلة يتزامن مع روحنا المتمثلة في تقديم أفضل الضيافة لجميع ضيوفنا من جميع وسائل الحياة. ونحن كشريك مستثمرون في هذا المشروع ملتزمون بجعل ممتلكاتنا سهلة الوصول ومتوافقة مع متطلبات الأشخاص ذوي الهمم “.