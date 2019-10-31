الامارات | وفاة عربي جرفته امواج "كيار"بدبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عربي جرفته امواج "كيار"بدبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب عربي الجنسية غرقاً بفعل الامواج العالية التي جرفته من شاطئ احد الفنادق الذي يعمل بها بمنطقة العقة بدبا الفجيرة ، بعد أن كان يؤدي عمله ، محاولا تقليل الاضرار التي تسببتها عاصفة كيار على الفندق.



وأفاد مصدر مسؤول بالفندق، بأن الموظف الذي يعمل في مجال الأغذية والمشروبات، كان يؤدي مهام وظيفته الأول من امس في فناء الفندق المطل على شاطئ البحر، وتفاجئ بموجة عالية سحبته وجرفته ماتسبب في وفاته على الفور.