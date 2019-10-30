"التخطيط العمراني والبلديات" تشارك فى معرض "آيريس 2019"

شاركت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس 2019" الذي انطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتلقي الدائرة الضوء، خلال المشاركة، على أحدث إصداراتها، وقوانين، وتشريعات القطاع العقاري في الإمارة إلى جانب تقديم عروض توضيحية مرتبطة بخطوات تسجيل عقود الإيجار والرهون العقارية؛ فضلا عن عروض تقديمية أخرى حول خطوات تجديد عقود الإيجار، وخطوات شراء الوحدات العقارية في إمارة أبوظبي وتعزيز جاذبية سوق العقارات في الإمارة من خلال عروض تقديمية تثقيفية وحلقات نقاشية.

وستركز الدائرة، خلال مشاركتها، على توعية المشترين بالقوانين واللوائح وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري ورفع وعي المستأجرين بحقوقهم والتزاماتهم، بالإضافة إلى عرض آخر مستجدات الخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات.

وأكد سعادة ماجد الجابري، المدير التنفيذي لقطاع العقارات بالإنابـة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن مشاركة الدائرة في فعاليات المعرض كشريك استراتيجي تندرج في إطار الجهود المبذولة في سبيل تعزيز جاذبية سوق وقطاع العقارات في إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي ورفع مستويات شفافية بيانات السوق العقارية، وتبسيط رحلات المستثمر، وتوفير بيانات متكاملة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي.

وأشار الجابري إلى أن مشاركة الدائرة في "آيريس 2019" تندرج في إطار جهود الدائرة الرامية إلى الترويج لاستضافة المنتدى الحضري العالمي العاشر 2020؛ الذي يعنى بقضايا التطوير العمراني المستدام وأثره على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن، والذي تنظمه الدائرة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.