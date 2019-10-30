نورة الكعبي: معرض الشارقة للكتاب محرك رئيسي للساحة الثقافية المحلية والعالمية

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن معرض الشارقة الدولي للكتاب رسخ مكانته المرموقة كإحدى التظاهرات الثقافية العالمية، ومحركاً رئيساً للساحة الثقافية المحلية، وركيزة أساسية للبنيان الثقافي والمعرفي لمجتمع دولة الإمارات وذلك بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي قاد هذا الحراك الثقافي في إمارة الشارقة منذ عقود وصولاً إلى اختيارها عاصمةً عالمية للكتاب لهذا العام من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأضافت معاليها "نحتفي، في هذه الدورة، بـ 38 عاماً من العلاقة الراسخة بين معرض الشارقة للكتاب وأجيال متوالية ساهم هذا الحدث الثقافي في تكوين هويتهم الفكرية واتجاهاتهم الأدبية والمعرفية".

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وكان معرض الشارقة للكتاب نافذة أطلت منها الأجيال الماضية على عوالم مختلفة، ويستكمل مسيرته في تنوير عقول أجيال تالية تتجه نحو آفاق أرحب وأوسع.

وأضافت أنه "في كل عام، يقدم المعرض للجمهور فرصة الالتقاء بكبار الأدباء والعلماء والمفكرين والإعلاميين والفنانين والمبدعين من كل الاتجاهات والمشارب، وهو أمر ضروري لبث المزيد من الحياة والحيوية في ساحتنا الثقافية الإماراتية."