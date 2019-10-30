الامارات | قائد عام شرطة رأس الخيمة : تم ضبط السائق المتسبب في وفاة مايد وسعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عام شرطة رأس الخيمة : تم ضبط السائق المتسبب في وفاة مايد وسعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، لـ "الإمارات اليوم" أن الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة تمكنت من ضبط السائق المتسبب في وفاة الشقيقين مايد 21 سنة وسعيد 11 الياحد.

وأوضح، أن السائق بعد وقوع الحادث حاول عدم التحرك في شوارع رأس الخيمة وقام بركن سيارته في احدى المناطق بعدما تأكد من وقوع إصابات في الحادث، حيث خرج من الإمارة في اليوم التالي وتم تتبعه من قبل الفرق المختصة، وتم العثور عليه وضبطه في احدى المناطق، مشيرا إلى أن السائق اعترف بتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكان علي الياحد والد الشقيقين المتوفيين في الحادث المروري البليغ الذي وقع في 17 أكتوبر الجاري في إمارة رأس الخيمة قال لـ "الامارات اليوم"، إنه سيرفع قضائية لضبط السائق المتسبب في الحادث المروري الذي أودى بحياة اثنين من أبناءه وإصابة زوجته وابنته وشقيقة زوجته وابنتها في الحادث.

وأوضح أنه أثناء قيادة ابنته البالغة من العمر 20 سنة لمركبتها برفقة والدتها وشقيقيها مايد وسعيد وخالتها وابنته خالتها على طريق الشيخ محمد بن زايد، مرت بجانبها مركبة واصطدم سائقها بمركبتهم من جهة الخلف، ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها واصطدامها بحجز على جانب الطريق وتدهورها وفاة مايد وسعيد واصابة من في المركبة بإصابات بين البليغة والمتوسطة.