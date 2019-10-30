مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ينظّم الدورة الثالثة عشرة من أكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات...

تنطلق فعاليات ماراثون "امشِ 2019" في حلبة مرسى ياس في 15 نوفمبر وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من مرض السكري وإدارته إلى جانب اتباع أنماط حياة صحية مستدامة من خلال المشي لمسافة 5 كيلومترات والمشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية العائلية الأخرى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أكتوبر 2019:

تحت رعاية كريمة ومتواصلة من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ينظّم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، الدورة الثالثة عشرة من أكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات العربية المتحدة "امشٍ 2019" والذي يهدف إلى إيصال رسالة توعية عامة حول أهمية الأنشطة الرياضية وخيارات نمط الحياة الصحي في إدارة مرض السكري والوقاية منه ومن غيره من الأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية التي ستنطلق في حلبة مرسى ياس في 15 نوفمبر 2019 مشاركة أكثر من 10,000 شخص، حيث يحظى الحدث بدعم كبير من دائرة الصحة - أبوظبي (DOH) ودائرة تنمية المجتمع ، إضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الرائدة التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية مثل مستشفى "هيلث بوينت" ومستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي".

يتم تنظيم هذا الحدث سنوياً في يوم الجمعة الذي يسبق اليوم العالمي للسكري، كجزء من حملة التوعية الصحية العامة "السكري. معرفةــ مبادرة" التي ينظمها مركز إمبريال لندن كوليدج للسكري. وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على المعدلات المرتفعة للإصابة بداء السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري إلى أن أكثر من 15٪ من سكان الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 20-79 يعانون من مرض السكري.

وفي حديثه عن الماراثون أوضح لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري أن ماراثون "امشِ 2019" يرفع هذا العام شعار "المشي مجرد بداية"، حيث تهدف الفعالية باعتبارها حدثاً مجتمعياً جماعياً وشاملاً إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة وأنماط الحياة الصحية في الوقاية من مرض السكري وإدارته، إلى جانب التأكيد على أهمية النهج الموحّد في رحلة الوقاية من مرض السكري وعلاجه.

وأضاف السيد باتريك: "تشمل الآثار السلبية لمرض السكري الجميع، بدايةً من الأفراد والعائلات وصولاً إلى المجتمعات والدول، لهذا فقد حرصنا على توحيد الجهود والتعاون مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة الآخرين لحث المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة على المشي وتحمل المسؤولية تجاه صحتهم وحياتهم".

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كما أشار باتريك إلى أن تمارين المشي تعتبر في حد ذاتها من الأنشطة الرياضية الشاملة والمحببة من جانب عدد كبير من الأشخاص. ومن شأن هذه الأنشطة غير المجهدة وغير المكلفة والتي تتناسب مع معظم مستويات اللياقة البدنية، أن تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وكذلك التحكم بنسبة السكر في الدم ومنع المضاعفات التي قد تنتج عن النوعين الأول والثاني من داء السكري.

وإلى جانب المشي لمسافة 5 كيلومترات حول حلبة مرسى ياس، سيكون المشاركون في الماراثون على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية في فترة ما بعد الظهر والتي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات جميع المشاركين من مختلف الأعمار. وتشمل هذه الأنشطة "حفلات دي جيه" مميزة وجلسات للياقة البدنية يديرها مدربون متخصصون في اللياقة البدنية إلى جانب أنشطة رياضية ترفيهية تشمل تسلق الجدران وممارسة رياضة الترامبولين وأنشطة أخرى عبر تجهيزات رياضية معبأة بالهواء إضافة إلى عروض طبخ لتعليم المشاركين كيفية إعداد الأغذية الصحية فضلاً عن فنون وحرف يدوية للأطفال.

ومن جانبه قال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير مركز أبوظبي للصحة العامة: " يسعدنا توحيد جهودنا مرة أخرى مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لتنظيم دورة جديدة واستثنائية من ماراثون "امشِ"، الحدث الذي دأبنا على دعمه والمشاركة فيه على مدار السنوات الماضية لما لها من دور محوري في تعزيز وعي أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة بما يتماشى مع التزامنا وجهودنا المبذولة لتحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى". ونحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لتشجيع جميع القاطنين في إمارة أبوظبي على تبني أنماط حياة صحية بشكل مستدام. إن مثل هذه الفعاليات الملهمة تساهم في تمكيننا من القيام بدور محوري لنشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع وضمان مستقبل أفضل لسكان أبوظبي ودولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة".

بينما أكد سعادة سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن ماراثون "امشِ 2019" "يساهم في تجسيد العديد من قيم الانسجام والاندماج بين أفراد المجتمع، إذ تعد هذه الأحداث والفعاليات فرصة للالتقاء بين مختلف شرائح المجتمع.

كما أضاف المطوع الظاهري أن دائرة تنمية المجتمع تسعى مع شركائها إلى تحسين مفهوم الصحة واللياقة ونشر ثقافة نمط الحياة الصحي بين جميع السكان. مؤكداً أن "امش" بنسختها الـ 13 رسخت مكانتها كأحد المبادرات الرياضية التوعوية التي تحظى بمشاركة مجتمعية واسعة.