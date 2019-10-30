مركز تايمز سكوير للتسوق يفتتح 6 منافذ جديدة لتعزيز محفظته من عروض الأسرة والتعليم الترفيهي واللياقة

أعلن ’مركز تايمز سكوير للتسوق‘، وجهة التسوق المجتمعية الرائدة في دبي، عن عزمه افتتاح ستة منافذ جديدة هذا الشهر، بما في ذلك متاجر للبيع بالتجزئة وعروض مميزة في مجالات التعليم والترفيه والأسرة واللياقة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رسالة المركز التي تضع المجتمع على رأس أولوياتها وتسعى إلى مواكبة تطلعات المستهلكين من خلال توفير مجموعة أوسع من الخيارات وعروض جديدة لعلامات تجزئة شهيرة في المنطقة.

ومن المقرر أن تشمل المنافذ الجديدة متجراً موسعاً لعلامة ’ايجز أند سولدجرز‘ لمنتجات الأم والطفل الصديقة للبيئة، وفرعاً لمدرسة الموسيقى والرقص الأبرز في دبي ’ميلوديكا‘، وأكاديمية الفن وتصوير الحياة البرية ’نيتشر آرت تريلز‘، ومتجر ’أوتاكو‘ المخصص لمستلزمات هواية بناء النماذج، وستوديو ’نايا يوجا‘ للعافية والاستجمام، بالإضافة إلى مختبر ’ستوديو لاب‘ (StuDIYo Lab) الأول من نوعه في دبي للتصميم والتعليم الترفيهي.

وفي هذا السياق، قالت نانسي أوزبيك، مدير عام ’مركز تايمز سكوير للتسوق‘: "نحرص دوماً على الإصغاء إلى متطلبات عملائنا ومواكبة تطلعاتهم كمركز تسوق محلي. وهنا يكمن الدافع وراء نجاحنا عبر سعينا المستمر لتحسين عروض نمط الحياة وضمان تلبية احتياجات العائلات ومجتمعنا المحلي، فنحن نعمل جاهدين لإنشاء مجتمع مزدهر للعملاء والمستأجرين واختيار العلامات التجارية المناسبة بعناية".

وأضافت : "نولي أهمية كبيرة لرواد أعمال التجزئة لدينا، وأكبر دليل على ذلك هو العروض الجديدة التي ندأب على تقديمها في دبي وتنامي محفظتنا من المستأجرين لدينا استجابةً لزخم الطلب من قبل المتسوقين".

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