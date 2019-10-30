الامارات | "الأرصاد": الإعصار "كيار" يتراجع خلال 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": الإعصار "كيار" يتراجع خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن بتحرك الإعصار المداري من الدرجة الأولى (كيار) في غرب بحر العرب، من موقعه عند خط عرض 19.5 درجة شمالاً وخط طول 61.9 درجة شرقاً، بسرعة 8 كم/س، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول مركزه تتراوح ما بين 135 إلى 145 كم/س، يصاحبه سحب ركامية ممطرة.



وبحسب المركز، فقد أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تشكّل منخفض مداري آخر في جنوب السواحل الهندية، متوقعاً أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتقدر سرعة الرياح حول مركزه ما بين 110 إلى 80 كم/س.



وعن التأثير المتوقع على الدولة، أكد المركز اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة حتى صباح اليوم، كما يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي فترة المد العالي.