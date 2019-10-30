الامارات | محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحا . وقال سموه في حسابه على تويتر " الإخوة والأخوات..يحتفل شعب الامارات في 3 نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته..نحتفل بعلم دولة الامارات ... أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحا في ذلك اليوم .. نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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