منى الكواري نائب رئيس الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني لـ«الاتحاد»: خطة لرفع نسبة الكشف المبكر عن السرطان

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت الدكتورة منى الكواري، مدير إدارة الرعاية التخصصية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، نائب رئيس الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني الخاص بخفض وفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان، عن خطة عمل لتحسين معدلات الكشف المبكر عن أمراض السرطان بين الفئات المستهدفة، ليتم رفعها من 9% إلى نحو 30% بين الحالات المستهدفة.

وأوضحت أن تسلم نتائج الفحص المبكر عن حالات السرطان، وتقييم نسبة التغطية، سيتم في ديسمبر المقبل، الأمر الذي على أساسه سيتم وضع خطة التحسين، والتي ستبدأ مباشرة بعد ذلك.

وأعلنت الكواري، في تصريح لـ «الاتحاد»، وضع وتنفيذ سياسة موحدة لتغطية الكشف المبكر عن حالات السرطان، مشيرة إلى أنه تم إرسال الخطط النهائية وسياسة التغطية للأعضاء للاعتماد النهائي.

وقالت: «من الأنشطة الداعمة لهذا المسار دور الشركاء الذين تم توقيع مذكرات تفاهم معهم من أجل المساهمة في تنفيذ المبادرات والأنشطة الخاص بالمؤشر، حيث تم التعاون مع شركة مختصة لعمل ورش عمل تعريفية بالمؤشرات الوطنية، وأهمية الفحص المبكر وتغطية الفحص المبكر لمستشفيات القطاع الخاص المقدمة لخدمة علاج السرطان».

وأضافت: «لاحظنا أنه في العديد من دول العالم يوجد فحص مبكر للسرطان، خاصة من هم وفق الأربعين من الرجال والنساء على حد سواء، ولذلك سيحظى هذا الأمر باهتمام لدى الجهات الصحية في الدولة خلال الفترة المقبلة، ومن هنا تظهر أهمية الكشف المبكر عن أمراض السرطان».

وكشفت الكواري، عن أنه خلال شهر ديسمبر المقبل، سيبدأ تنفيذ المسح الوطني للسرطان، حيث تم الانتهاء من إعداد الاستمارة، ويهدف المسح إلى قياس وعي المجتمع بأمراض السرطان وطرق الوقاية منه، وعوامل الاختطار والمفاهيم الخاطئة حول المرض، وكذلك الآراء حول الوصول إلى الخدمات والفحص المبكر.

ولفتت إلى اعتماد السياسة الوطنية الموحدة والمحدثة الخاصة بخفض وفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان، حيث تم الاعتماد من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤشر، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات، وذلك بحسب الخطة الاستراتيجية والسياسة الموحدة الخاصة بكل مؤشر.

وذكرت أن الفريق التنفيذي قام بمراجعة وتحديث السياسات والخطط، وتم إرسال مسودتي الخطة الاستراتيجية لمؤشر السرطان ومؤشر القلب والشرايين لأعضاء الفريق التنفيذي للاطلاع والمراجعة، وإبداء الرأي، وتم استقبال الملاحظات من الأعضاء، وبناء عليه تم إجراء التعديلات، ومن ثم مناقشتها في اجتماع الفريق التنفيذي المخصص لذلك الغرض.

وأفادت بأن العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة والمعنية، شاركت في عمليات التطوير والتحديث لخطط واستراتيجيات هذا المؤشر الوطني، وأبرزها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، وممثلون عن القطاع الطبي الخاص، وأطباء متخصصون بعلاج السرطان، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لبناء آلية عمل موحدة، والخروج بحلول فاعلة تسهم في تخفيض حالات الوفاة بأمراض السرطان في الدولة، وفق مؤشرات الأداء للأجندة الوطنية 2021.

وأشارت الكواري إلى أن الاجتماعات الأخيرة شهدت عرض التحديات والفرص التطويرية والمبادرات المستقبلية في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية المستمرة، لخفض وفيات أمراض السرطان والخروج بالحلول والمبادرات الرامية لتعزيز حملات الكشف المبكر عن السرطان، وتطوير نظام استدعاء إلكتروني.

وفيما يخص مؤشر أمراض القلب والشرايين، لفتت الكواري إلى إنجاز المرحلة التجريبية من برنامج خبراء القلب، ومن ثم تم طرح مشورة إلكترونية حول (برنامج خبراء القلب) وإدراجها على موقع حكومة الإمارات والموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تتم مشاركة الجمهور لقياس مدى الوعي المجتمعي بأهمية هذه البرامج والمبادرات الوطنية.

وأضافت: «تم توسيع نطاق البرنامج إلى الجامعات، حيث بدأ تنفيذه في الجامعة الأميركية في الشارقة بتدريب مجموعة من الطلاب والطالبات ليكونوا سفراء للتوعية بأمراض القلب بين زملائهم وأقرانهم، ليكونوا محفزين وقياديين في إرساء أجواء جامعية داعمة لصحة القلب».

وأشارت إلى أن الطلبة المشاركين بالبرنامج التدريبي التوعوي يلعبون دوراً مهماً في تعزيز صحة القلب داخل أسرهم وعلاقاتهم الاجتماعية، ومن أهم أدوار خبراء القلب التي يتطلع إليها البرنامج هو تحضير الطلبة ليكونوا شركاء المنشآت الصحية في تقييم الحالات الطارئة لأمراض القلب والشرايين، وإجراء الخطوات السريعة التي تسهم في إنقاذ المريض من الموت أو من حالات العجز التي قد تنجم عن تأخير التدخل الطبي في حالات الأزمات الدماغية.

وأوضحت أن برنامج «خبراء القلب» يندرج تحت مبادرات الخطة التشغيلية لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بتخفيض نسبة حالات الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشرايين.