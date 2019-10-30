الشارقة (الاتحاد) استضاف مركز التدريب والتطوير في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعالية مبادرة «مكعب المهارات»، مهارة التواصل، بمشاركة عدد من القيادات الإشرافية ومديري الإدارات والمناطق الطبية والأطباء والممرضين والكادر الفني التخصصي، وذلك في إطار تحقيق أهداف حملة «مهارتي 12x12» المنبثقة من استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لدعم مبدأ التعلم مدى الحياة، واستكشاف المهارات المتقدمة لأفراد المجتمع،

وتحتوي مبادرة «مكعب المهارات» قائمة تشمل 12 مهارة على مدى 12 شهراً، وتضم قائمة المهارات، المهارات العلمية، والإبداع، والتفكير النقدي،‏‏‏‏ حل المشاكل، والقيادة والتعاطف، والمهارات التكنولوجية، والمهارات المالية، والتعاون، والتواصل، والتكيف، والوعي الاجتماعي والثقافي، وتطوير الذات.

وأكد عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن برنامج مكعب المهارات يأتي في إطار البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة في المجتمع.

وأشار صقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير حرص المركز على تطبيق حلول تدريبية مبتكرة لتطوير المهارات الواعدة للموظفين بطريقة ذكية تفاعلية، وتمكينهم في مجال التميز والابتكار والجودة، وتمثل حملة «مهارتي 12x12» منصة تدريبية بهدف تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من أجل صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تتفاعل مع «مهارتي 12x12» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.