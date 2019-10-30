وزير الاقتصاد وممثلون عن 6 جهات حكومية يستعرضون أسباب قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي

تستضيف الدورة الخامسة من "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، متحدثاً رسمياً في مراسم افتتاح المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) يومي 11 و12 نوفمبر المقبل.

ويشارك في المنتدى إلى جانب معالي المهندس سلطان المنصوري عدد من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات منهم، سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وسعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمهندس زيد القفيدي المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وهند المعلا، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا.

ويستعرض المشاركون ممثلي الجهات الحكومية أسباب قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة وسر صموده وتنافسيته أمام المتغيرات الدولية، وذلك من خلال تسليط الضوء على السياسات التحفيزية التي تبنتها القيادة الرشيدة، وعلى التشريعات عالية المعايير، وشبكة الخدمات اللوجستية، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي تحدثه العلاقات الفريدة للدولة مع مراكز صنع القرار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتنعقد الدورة الخامسة من المنتدى، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار "التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتنسجم محاور الدورة الخامسة من المنتدى مع التوجهات العالمية المتمثلة في تعظيم أثر النشاط الاقتصادي في دعم أهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها العالم لتنفذ بحلول العام 2030.

وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن التعاون مع وزارة الاقتصاد وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية ومن القطاع الخاص في الدولة والدعم الذي يقدمونه لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى دوراته يمثل أحد الدعائم الأساسية لنجاحه في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، كما ساهم في تعزيز مكانته كمنصة إقليمية للنمو المستدام وعنوان عالمي للاستثمار المسؤول.

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وأشار السركال إلى أن المنتدى ومن خلال محاوره المعتمدة لهذا العام سيحاول تقديم صورة واضحة عن التوجهات الجغرافية والقطاعية الجديدة في العالم وفهم مسبباتها والوقوف على الدور المنتظر من المستثمرين في توجيه المتغيرات الاقتصادية نحو المزيد من الاستدامة والنمو.

وأوضح أن مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم هو نتاج لقرارات اليوم وانعكاس للثقافة السائدة في دوائر صنع القرارات الاقتصادية المصيرية.

بدوره، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن مشاركة جهات محلية حكومية على مستوى الإمارة وعلى المستوى الاتحادي وخصوصاً وزارة الاقتصاد، في المنتدى ودعمها المستمر لفعالياته، يترجم رؤية مكتب (استثمر في الشارقة) في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية الاقتصادية والاستثمارية والتي تنعكس بدورها على تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة.

وأضاف المشرخ "نتطلع من خلال المنتدى إلى بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية مع مختلف الجهات والمنظمات والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية للمساهمة في نمو قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة ودولة الإمارات".

وتتناول هذه الدورة اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسلط الضوء على القطاعات الحيوية التي تحتاج للاستثمارات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والقطاعات التكنولوجية، إلى جانب البحث في التأثيرات المحتملة للثورة الصناعية الرابعة على نمو الاقتصاد العالمي واستدامة الموارد والاستقرار الاجتماعي.