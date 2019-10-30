تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعين مديراً جديداً للاستشارات الاستراتيجية

عززت شركة تشيسترتنس الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية فريقها الاستشاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تعيين كريس هوبدن مديراً للاستشارات الاستراتيجية.

انطلاقاً من مقر الشركة الإقليمي في دبي، سيكون هوبدن مسؤولاً عن تطوير الخدمات الاستشارية في الشركة عبر التركيز على دراسة الجدوى واستشارات التصميم ومشاريع أبحاث السوق.



يتمتع هوبدن بخبرة كبيرة في الاستشارات المرتبطة بالقطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي، حيث سبق له أن عمل ضمن الفريق الاستشاري لشركة سافيلز في البحرين بصفته مديراً مشاركاً عام 2017، قبل أن يتولى إدارة خدمات الأبحاث والاستشارات في تايلاند.

وقبل انضمامه إلى شركة سافيلز، أمضى هوبدن أكثر من ثلاث سنوات مع مجموعة "سي بي آر إي" (CBRE) في تايلاند وكمبوديا، ترأس خلالها فريق الأبحاث والاستشارات والتقييم، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في المملكة المتحدة عبر عمله في شركة للمساحين القانونيين التي تغطي الوكالات التجارية والخدمات المهنية.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، قدم هوبدن استشاراته في المكاتب وقطاع التجزئة والفنادق ومشاريع التطوير السكنية في البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة.

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وتعليقاً على ذلك، قال نِك ويتي المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن الخبرة الدولية الكبيرة التي يتمتع بها وقدرته على العمل ضمن مجال الاستشارات والتقييم، يؤكدان أهمية تعيين كريس في هذا المنصب، بالتزامن مع تطلعنا إلى تعزيز فريقنا الاستشاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف: "في الوقت الذي تشهد فيه أعمالنا في المنطقة نمواً متواصلاً على أساس سنوي، سيلعب كريس دوراً حيوياً في تعزيز هذا النمو وتوسيع نطاق خدماتنا إلى مناطق جديدة، حيث نتطلع قدماً إلى تعريفه بقاعدة عملائنا الإقليمية المتنامية".

وفي معرض تعليقه على تعيينه الجديد، علّق كريس هوبدن قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى شركة عريقة بحجم تشيسترتنس التي تمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات وتقديم الخدمات المميزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنا بدوري أتطلع قدماً لدعم مسيرة الشركة في مواصلة النجاحات في كل من الإمارات والبحرين وعموم المنطقة".

الجدير بالذكر أن هوبدن هو عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، كما أنه مُثمن عقاري مسجل لدى المعهد.