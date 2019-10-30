المسعود للسيارات تفوز بجائزة "نيسان العالمية 2019" ضمن فئة الوكلاء

حازت شركة "المسعود للسيارات"، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، على جائزة "نيسان العالمية 2019" ضمن فئة الوكلاء وذلك تقديراً لحجم المبيعات التي حققتها في السوق المحلي. ويهدف "برنامج جوائز نيسان العالمية" إلى تكريم الموزعين والوكلاء والموردين الذين حققوا أداءاً متميزاً ساهم في تعزيز عمل شركة "نيسان" خلال السنة المالية 2018، حيث يتم اختيار وإعلان الفائزين من قبل شركة "نيسان موتور" في اليابان.

ويتم تقييم المرشحين لجائزة نيسان العالمية عن فئة "الوكلاء"، بناء على حجم السوق ضمن ثلاث فئات مختلفة تشمل حجم مبيعات السيارات الجديدة ونمو الحصة السوقية وتميزهم في وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة تسهم في رفع مستوى رضا العملاء في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

وفازت المسعود للسيارات بالجائزة نفسها في عام 2013، تقديراً لخدماتها المبتكرة، حيث استطاعت الشركة ترسيخ مكانة متميّزة بفضل ما تحتضنه من كوادر بشرية رائدة وموظفي مبيعات مدربين تدريباً عالمي المستوى يحرصون على تقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتعقيباً على الجائزة، قال سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: "بصفتنا مؤسسة تركّز على تحقيق التميز في خدمة ورضا العملاء وباعتبارنا من أهم رواد قطاع السيارات في دولة الإمارات، نؤمن بضرورة فهم احتياجات ومتطلبات عملائنا ونؤكد التزامنا بتوفير خدمات وحلول مبتكرة مناسبة لهم. ويسعدنا أن نفوز مرةً ثانية بهذه الجائزة التي تعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق عملنا في السنوات الماضية في مختلف العمليات التشغيلية التي نقوم بها. ونؤكد من جانبنا على مواصلة مساعينا الدؤوبة نحو تحقيق رؤية المسعود المتمثلة بترسيخ المكانة الريادية لـ"شركة المسعود للسيارات" من خلال زيادة حجم مبيعات سيارات نيسان والخدمات التي تقدمها، حيث تجلى ذلك في فوز الشركة بجائزة نيسان العالمية 2019 بفضل سعينا المستمر في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لجميع عملائنا. ونتطلع من خلال مركز خدمة المسعود لسيارات نيسان والذي يعد أكبر مركز خدمة لسيارات نيسان في العالم إلى تعزيز شراكتنا وتعاوننا مع شركة نيسان وجميع شركائنا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب".

ومن جهته، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي للمسعود للسيارات: "يأتي فوز الشركة بجائزة عالمية مرموقة في إطار سعينا على تحقيق متطلبات واحتياجات المتعاملين، في ظل المنظومة الرائدة التي نعمل ضمنها. ولقد قمنا بتبني استراتيجية طويلة الأجل التي تركّز في أهدافها على المتعاملين والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بهدف تعزيز الاجراءات وخلق منظومة عمل فعّالة تضع احتياجات العملاء على رأس أولوياتها. وفي هذا السياق، تمكنّا من بناء مهارات استثنائية لموظفينا وتطوير قدراتهم من أجل الوصول إلى أعلى مستويات رضا العملاء. ونجحنا من خلال استراتيجيتنا الرائدة والكوادر البشرية الموهوبة التي نحتضنها إلى ترسيخ مكانة الشركة وجعلها مثالاً يُحتذى به في الاسواق المحلية والعالمية".

وأفاد تيري صباغ، المدير التنفيذي لشركة "نيسان الشرق الأوسط": "يسعدنا أن نقدّم "جائزة نيسان العالمية 2019 - عن فئة "الوكلاء" إلى شركة المسعود للسيارات باعتبارهم شريكاً أساسياً لنا منذ 36 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، ونثمن عالياً مساهمتها في تحقيق نتائج نوعية في المبيعات وتعزيز حصتنا في السوق الإماراتي. وتمكنت شركة المسعود للسيارات في العام الماضي من تحقيق أداءً متميزاً في المبيعات عبر تبنيها وإطلاقها لـ تصميم نيسان الجديد لصالات العرض والذي يهدف إلى تعزيز مختلف الجوانب في تجربة المتعامل من خلال صالات العرض المتطورة التابعة لها، فضلاً عن توفير حلول تقنية مبتكرة ترتقي بمستوى الخدمات المقدّمة للمتعاملين. وتجسّد الجائزة التزام المسعود للسيارات بتحقيق التميّز في عملياتهم وتقديم تجارب استثنائية تتماشى مع مستوى العلامة التجارية والخدمات التي تقدّمها شركة نيسان العالمية".

والجدير بالذكر، تأتي"جائزة نيسان العالمية 2019 - عن فئة "الوكلاء" لتُشكل إضافة هامة في سجل إنجازات المسعود للسيارات، حيث فازت الشركة مؤخراً بجائزة "أفضل أداء في تقديم الخدمة ورضا العملاء" لخمس سنوات متفوقةً على العديد من مختلف العلامات التجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما وأطلقت المسعود للسيارات مؤخرًا مجموعة من الخدمات الرقمية لتٌثري تجربة العملاء من خلال توفير منصة للتجارة الإلكترونية وتطبيق للهاتف وذلك التزاماً منها بتقديم خدمات مبتكرة لعملائها.