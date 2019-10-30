المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وروسيا تفوز بجوائز معرض يامكس الشرق الأوسط للابتكار

أعلن القائمون على جوائز معرض ’يامكس الشرق الأوسط للابتكار 2019‘، الفعالية الرامية للاحتفاء بالمنتجات المبتكرة لتلبية تفضيلات المستهلكين ومتطلبات القطاع دائمة التغيّر، عن تكريم باقة من المنتجات الرائدة من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وروسيا.

وتولتّ لجنة تحكيم مستقلة ضمت أهم المتخصصين في القطاع تقييم المتنافسين المشاركين، وأعلنت النتائج اليوم على منصة ’مانتش‘ المعرفية التفاعلية الجديدة. وحازت شركة ’فيوري دي بوليا‘ الإيطالية على جائزة "أفضل منتجات المخابز" لقاء بسكويت تاراللي العضوي بالكامل، والذي رأت لجنة التحكيم بأنّه يُمثل بديلاً واعداً لأنواع التاراللي التقليدية أو البسكويت بشكل عام. ويمتاز هذا النوع النباتي من البسكويت بكونه مصنوعاً من مكونات عضوية طازجة فقط، ويتم تغليفه بمواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير.

وفي هذا الصدد، قال سالفاتوري ليزيو، المتحدث باسم شركة ’فيوري دي بوليا‘: "نشارك للمرة الأولى في معرض ’يامكس الشرق الأوسط‘، وهذا ما يجعل فوزنا بهذه الجائزة أكثر تميزاً. ونأمل أن يُشكل هذا التكريم نقطة انطلاق لعملنا في هذه السوق، والدافع نحو المزيد من التطور والنمو في المنطقة".

كما حصلت شركة ’يونايتد كونفيكشنرز‘ المتحدة لصناعة الحلويات من روسيا على جائزة "أفضل منتج معدّ من الشوكولاتة" عن منتجها النباتي الجديد ’إيكو بار‘ الصحي. ويتكون المنتج من الشوكولاتة الداكنة ومستخلص الليمون والنعناع، وهو خال من السكر والجلوتين وزيت النخيل.

من جانبها، قالت أولا أورلوفا، المتحدثة باسم شركة ’يونايتد كونفيكشنرز‘: "يشرفنا الفوز بجائزة ’أفضل منتج شوكولاتة‘ ضمن المعرض الذي يحتل هذه المكانة الكبيرة. ومن شأن هذه الجائزة أن تحفزنا لمواصلة الابتكار عبر كافة منتجاتنا".

وذهبت جائزة "أفضل حلوى صلبة وطرية" لشركة ’فاليو كونفيكشنري‘ من المملكة المتحدة عن منتجها ’فرولو فيري تشيري فيزيز‘ النباتي. وأوضحت لجنة التحكيم بأنّ هذه الحلوى الصحية تتماشى بشكل جيد مع التوجهات الاستهلاكية الحالية، لا سيّما وأنّها تحتوي عصير الفاكهة دون إضافة أيّ ملونات أو نكهات صناعية.

وفي سياق تعليقها، قالت بولين أوليفير، المتحدثة باسم شركة ’فاليو‘: "يحقق منتجنا نجاحات متواصلة بفضل مزاياه الصحية ومذاقه اللذيذ".

وبدورها، فازت شركة ’بوك سبا فودز‘ المحدودة الألمانية بجائزة "أفضل منتج وجبات خفيفة" مقابل رقائق الأرز ’بوك ستيكي‘، والذي رأى فيه الحكام "بديلاً مبتكراً لرقائق البطاطس". وتتم صناعة هذه الرقائق من الأرز التايلاندي مع عصير البطيخ ما يمنحه مذاقاً حلواً شهياً.

وقالت كانوكبورن هولتسش في هذا الصدد: "تغمرني السعادة حقاً للفوز بهذه الجائزة المميزة، إذ يبدو أن منتجاتي تلبي احتياجات السوق. لقد بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى هنا، ويدفعني هذا التكريم للمضي قُدماً نحو الخطوات التالية".

ويُمثل برنامج جوائز الابتكار من جديد واحداً من المحاور الأساسية التي يتناولها معرض "يامكس الشرق الأوسط"، أكبر معرض للحلويات والوجبات الخفيفة على مستوى المنطقة، والذي يستمر لغاية 31 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "بات قطاع المأكولات على العموم محكوماً بزيادة الوعي حول مسائل الاستدامة والصحة، ما دفع مصنعي الحلويات والوجبات الخفيفة ليكونوا أكثر ابتكاراً ليتمكنوا من مواكبة التوجهات المتغيّرة. وتشير النتائج إلى ظهور قطاع شديد التأثر بالتوجهات السوقية المدفوعة بتفضيلات المستهلكين".

يُشار إلى أنّ المعرض يتيح أمام الزوار والجهات العارضة فرصة التواصل مع أوسع شريحةٍ من المتخصصين في القطاع، وذلك بفضل انعقاده بالتزامن مع معرض "جلفود للتصنيع"، الذي يعد أكبر فعالية متخصصة في تصنيع وتغليف المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا؛ و"معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص"، المعرض الوحيد من نوعه في المنطقة؛ ومعرض ’سيفكس الشرق الأوسط‘ الذي يعد الحدث الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المتخصص في المأكولات البحرية.