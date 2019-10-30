مبادرة ’وومن آت أمازون‘تواكب الجهود الرامية إلى تعزيز التنوع والشمولية في قطاع التكنولوجيا

في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مركز المرأة في المجال التكنولوجي (CWIT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التنوع والمساواة بين المرأة والرجل في قطاع التكنولوجيا، استضافت ’وومن آت أمازون‘، وهي جمعية تابعة لشركة ’أمازون‘،جلسة قيادية مع نخبةٍ من الشخصيات القيادية من محاكم مركز دبي المالي العالمي. وحملت الجلسة عنوان "نساء قياديات: كسر الأعراف السائدة". وشهدت الفعالية حضور ما يزيد عن 50 من المدعوين من شركة ’أمازون‘ بالإضافة إلى مشاركين من ’جوجل، و’فيسبوك‘، و’جنرال إلكتريك‘ ضمن مقر شركة ’أمازون‘ في دبي، لمناقشة مواضيع بارزة تتناول التنوع وحضور المرأة في ميادين العمل.

وبحسب بيانات التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2018، بلغت مشاركة القوى العاملة النسائية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 حوالي 41.6 % من إجمالي عدد السكان الإناث مقارنة بـنسبة 41.9 % في عام 2016. وكشف التقرير عن إمكانية مواجهة هذه التحديات من خلال تركيز الجهود على التدريب، وهو إحدى الدوافع الأساسية التي تقف خلف استضافة أمازون لهذه الفعالية، إضافةً إلى كونها طريقة فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021". وفي مؤشرٍ إيجابيٍ لدولة الإمارات، كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت مؤخراً أن نسبة المواطنات العاملات في شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة تبلغ نحو 57,3 % من اجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

واستمع المشاركون إلى محاضرات هادفة ألقتها شخصيات قيادية من مركز دبي المالي العالمي حول قصص نجاحهم، ومبادئ التنوع والشمولية ونصائح قيمة لمسيرة العمل، بالإضافة إلى العديد من جلسات التواصل وطرح الأسئلة والاستفسارات. وفي هذا السياق قالت آمنه العويس، الرئيسة التنفيذية وأمينة سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تؤكد المناصب المرموقة التي تشغلها المرأة الإمارتية حالياً حضورها القوي في كافة المحافل الحكومية، مما يواكب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي تتبناها الدولة من جهة، وإيمان أمتنا القوي بقدرات المرأة على القيادة واتخاذ القرار من جهة أخرى. ونحن محظوظون للغاية بتبني قيادتنا في الإمارات لاستراتيجية سديدة ومبنية على رؤية وأسس مدروسة فيما يتعلق بجهود تمكين المرأة، ويأتي تمكين المرأة نتيجة طبيعية تفرض وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، سواء كان ذلك على مستوى المناصب الإدارية الأساسية أو المناصب التقنية والإدارية العليا."

وتعدّ ’وومن آت أمازون‘ في فرعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعية محلية تأسست على يد مجموعة من الموظفين ممن تربطهم قيم وأهداف مشتركة، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ التنوع والشمولية والمساواة ضمن بيئات العمل. ومن جهة أخرى، يعمل مركز المرأة في المجال التكنولوجي (CWIT)، وهو شبكة مخصصة للسيدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على تنظيم برامج بنّاءة لاستقطاب القوى العاملة من السيدات إلى قطاع التكنولوجيا وتشجيعها على مزاولة مهن في هذا المجال. تأسس المركز في إيرلندا بمشاركة 15 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ويهدف فرعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تنظيم مبادرات متنوعة تعمل على تشجيع ودعم ثقافة الابتكار، مما يسهم بدوره في زيادة إقبال السيدات على العمل في قطاع التكنولوجيا. وفي ظل النمو المتزايد الذي تشهده ’أمازون‘ على مستوى المنطقة، تحرص الشركة على بناء بيئة عمل ناجحة مبنية على التنوع وتكافؤ الفرص، وتعتزم تنظيم المزيد من الفعاليات المستقبلية والتعاون مع شركات أخرى تشاركها الاهتمام بقيم المساواة وتكافؤ الفرص في منصات عملها، وذلك في أعقاب النجاح اللافت الذي حققته الفعالية.