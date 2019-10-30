حمدان بن محمد يشرف المرموم ويتابع تحديات اللقايا







تشرفت تحفة ميادين الهجن العربية الاصيلة مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من اكتوبر بالحضور الكريم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، متابعاً لتحديات سن اللقايا لهجن اصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومتر وذلك ضمن سباقات المرموم.

ونجحت هجن العاصفة في الحصول على صدارة الشوطين الرئيسيين للقايا البكار، وتمكنت (الشاهينية) تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي من الفوز بالمركز الاول للقايا البكار المحليات محققة زمناً وقدره 5:50:0 دقائق.

ثم عادت هجن العاصفة مجدداً لتحصد صدارة البكار المهجنات وذلك بواسطة (الشاهينية) الاخرى والتي قدمها غياث الهلالي في توقيت بلغ 5:51:9 دقائق.

وبالمقابل هيمنت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوطين الرئيسيين للقايا الجعدان، وقدم سعيد محمد مروشد (هملول) على صدارة الجعدان المحليات في توقيت وقدره 5:54:4 دقائق.

وقدم ذات المضمر المتميز (هملول) الآخر لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة اللقايا الجعدان المهجنات وذلك بزمن بلغ 5:55:7 دقائق

التحديات الصباحية بالمرموم

شهدت تحفة الميادين في الفترة الصباحية إقامة 25 شوطاً في سن اللقايا لمسافة 4 كيلومتر، وجاء التنافس قوياً ومثيراً بين شعارات أبناء القبائل المختلفة.

ونجحت (الظبي) في إهداء مالكها راشد ناصر هدوب العمري الناموس في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق في توقيت زمني وقدره 5:59:5 دقائق.

وحسمت (فخامه) ثاني الاشواط للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها محمد باني مسفر الدوسري بوصولها لخط النهاية في زمن بلغ 6:03:1 دقائق.

وكسب (الذيب) بشعار محمد عتيق زيتون المهيري التحديات في الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات وذلك بتوقيت وقدره 6:00:1 دقائق.

ومنح (بدران) مالكه محمد عتيق زيتون المهيري صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بزمن بلغ 6:00:9 دقائق.

ومضى افضل توقيت في الفترة الصباحية لمصلحة (مبعد) في الشوط السادس عشر للقايا الجعدان المهجنات حيث اهدى مالكه محمد سليّم سالم العفاري الناموس في زمن وقدره 5:51:9 دقائق.