وايت بيسبوك تحتفل بمرور 80 عاماً من الحرفية الفريدة بإطلاق اسم جديد لعلامتها التجارية

نجحت "وايت بيسبوك" على مدى العقود الثمانية الماضية في صقل الفن الحرفي التقليدي الذي كاد أن يصبح طيّ النسيان وذلك من خلال جودتها ذائعة الصيت واهتمامها بأدق تفاصيل تصميم البدلات للرجال المتميزين.

وقال محمد خان، الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو كوتورييه": "في الوقت الذي يركز العالم أنظاره على الطائرات المسيرة والسيارات دون سائق وصعود نجم الذكاء الاصطناعي، فإن تجارة تصميم الأزياء العريقة المتجذرة في المواد عالية الجودة والحرفية ذات الباع الطويل والشركات العائلية التي تتوارثها الأجيال، وفّرت ذلك الحس التقليدي واللمسة البشرية التي غالباً ما نفتقدها في عالم اليوم. وأعتقد أن الفضل في النجاح الذي حققته الشركة خلال 80 عاماً الماضية يعود لقدرتها على رؤية الماضي واستشراف المستقبل، ومع قدوم الجيل الجديد فإن التطور الذي شهدته التصاميم والاسم الجديد لها سيتمتعان بطابع تقدمي وسيحددان ملامح الخطوات المقبلة. أهلاً بكم في المستقبل، أهلاً بكم في ’دبليو كوتورييه‘".

وقامت "دبليو كوتورييه" من خلال خطوط الإنتاج الجديدة الأربعة للعلامة التجارية، بتوسيع المخزون الإبداعي لخدماتها والتي تلائم جميع فئات المشترين على اختلاف قدراتهم المالية، ولكن دون المساس بالجودة والحرفية التين تميزان هذه العلامة التجارية.

وتعتبر تشكيلة "دبليو كوليكشن" الفئة الأدنى والتي تتماشى مع مرحلة تحول الشباب من فترة الصبا إلى الرجولة، فيما صُممت "دبليو مايسون" للرجل الذي يمضي قدماً في حياته المهنية بخطوات واسعة نحو مناصب إدارية رفيعة، أما قمة الهرم فهي تشكيلة "دبليو أتيلييه" التي تجسد ذلك الرجل الناضج الذي حقق الإنجازات المنشودة ويحرص دائماً على اختيار أرقى الأزياء خلال تربعه على عرش ذروة مسيرته المهنية.

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وأخيراً، تقدم العلامة التجارية خدمة غير مسبوقة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تشكيلة "دبليو3" وهي مجموعة بدلات مخصصة للنساء تجسد قوة ثلاثة أمور هي: العقل، والجسد، والروح. وتأخذ تشكيلة "دبليو3" كل الجوانب المتعلقة بالمرأة بالحسبان بدءاً من شكلها الخارجي وصولاً إلى رؤيتها للعالم من حولها. وتتميز تشكيلة "دبليو3" بتجددها وعدم وقوفها عند عتبة الأمور التقليدية المعتادة، تماماً كما هو الحال مع علامة "دبليو كوتورييه" المرموقة.

وفي سياق النمو الذي تحرص "دبليو كوتورييه" على تحقيقه، فقد تمت إضافة مجموعة من المحتوى الرقمي إلى المخزون الغني من تصاميم العلامة التجارية، وتضم سلسلة من التصاميم الفاخرة. وسيحظى كل عميل يختار المضي في رحلته مع "دبليو كوتورييه" بتجربة شخصية سماتها الأساسية هي الرعاية المطلقة وتخصيص كل الوقت الذي يحتاجه والروعة في التصميم.

وتجدر الإشارة إلى أن "دبليو كوتورييه" تأسست عام 1940 في الهند، وتتمتع بحضور قوي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في شارع الوصل، وهي البوابة الفريدة لخدمات خياطة البدلات الفاخرة. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.wcouturier.com.

*المصدر: "ايتوس واير"