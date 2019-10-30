قمّة بيروت إنستيتيوت في أبوظبي تختتم أعمال نسختها الثالثة

اختُتمت فعاليات قمّة بيروت إنستيتيوت في أبوظبي بنسختها الثالثة بعد أن حفلت على مدى يومين متتاليين بجلساتٍ ونقاشاتٍ ومداخلاتٍ غنية تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا والتصميم والابتكار، وصولًا إلى الجلسات التفاعلية والشهادات الشبابية والنسائية الحيّة. وقد تمحورت المواضيع حول عنوان القمّة لهذه السنة "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟".

ففي اليوم الثاني والأخير من القمّة، عُقدت جلسة بعنوان "اقتصاديات الجغرافيا الجيوسياسية في الشرق الأوسط"، أعرب فيها وزير الخارجية المصري السابق والعميد المؤسّس في الجامعة الأميركية في القاهرة نبيل فهمي عن أمله في "الحفاظ على الانجازات السياسية في الدول المضطربة وعلى الاستثمارات الخاصة في حال توفّرت ظروف الاستقرار". وكشف السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن روبرت فورد عن "استحالة حصول الولايات المتحدة على استثمارات في سوريا نتيجة العقوبات المفروضة". واعتبر أنّ "وجود الشباب في عالم السياسة أمر في غاية الأهمية". وعرض مدير الأكاديمية الصينية لاقتصاديات الطاقة للعلوم الاجتماعية الدكتور تشيانغ ليو الواقع السياسي والاجتماعي للصين وأهمية تعزيز علاقاتها وموقعها على المستوى الإقليمي والدولي والانفتاح على الشرق الأوسط لدخول أسواقه والمساهمة كذلك في تحقيق السلام وإعادة الإعمار". وعبّر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، رئيس معهد كيه كيه آر العالمي الجنرال ديفيد بترايوس عن تخوّفه العميق من "أن يقود الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا إلى إعادة ظهور تنظيم داعش، إضافةً إلى إمكانية تهجير عرقيّات كثيرة وتعرّض حلفاء الولايات المتحدة للمخاطر". ودعا الرئيس المؤسّس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية هاني شنيب إلى "انتهاج الحوكمة الجديدة وإشراك الشباب في السياسة"، عارضًا "أهمية وعي أطر الاستثمار في دول الصراع، لا سيّما في ليبيا، حيث اكتفت الحكومة الانتقالية بإبلاغ الصينيّين بمشاريع بسيطة وآنية قد تحمّل الجيل المقبل إرثًا غير متناسق".

وفي جلسة بعنوان "هل تتهاوى أوروبا أم هل ستتغلّب على العواصف؟"، أكّد وزير الدولة السابق للشرق الأوسط في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث/ بريطانيا أليستير بيرت أنّ "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف الجانبين معًا"، مشيرًا إلى أنّ "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط سياسة مجزّأة غير متّسقة". وتحدّث الرئيس السابق لجهاز المخابرات السرية البريطاني السير جون سكارليت عن "إشكالية الأمن الأوروبي والمعلومات الاستخباراتية التي لن يكون باستطاعة بريطانيا تسليمها للاتحاد الأوروبي إن خرجت من دون اتفاقية واضحة حول هذه المسألة". ورأى الدبلوماسي الفرنسي والزميل الأقدم في معهد مونتين ميشال دوكلوس، أنّ "أمامنا الكثير من التحديات، بينها القوة المتنامية للصين والأمن السيبراني والحاجة للتعامل مع أميركا وروسيا إلى المشاكل الراهنة في الشرق الأوسط وتغيّر المناخ وصعود برلمان أوروبي جديد ودينامية سياسية عالية المستوى في الاتحاد الأوروبي. وطرح منسق البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط فيليب غوردون سؤالًا مفاده: "هل سيكون الاتحاد الأوروبي قائمًا بعد عشر سنوات؟"، مبديًا أسفه من "الانقسام الأوروبي"، ومؤكّدًا أنّ "انسحاب أميركا من المنطقة لن يكون فرصة للاتحاد الأوروبي". ورأى الرئيس السابق لسلوفينيا الدكتور دانيلو ترك أنّ "إحدى التحديات أمام الاتحاد الأوروبي هي تغيّر المناخ والاحتباس الحراري. كما أنّ الوجود الفرنسي - البريطاني في مجلس الأمن مهم للسياسة الأجنبية العامة، لكن إن غادرت بريطانيا ستكون فرنسا وحيدة في مجلس الأمن وهذه فرصة للقيادة".

وفي جلسة "الخطاب الأمني: نحو عقد من السلام أو عقد من الحروب"، حذّر المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل سينغ من "خطورة وصول أسلحة جديدة مثل "الدرونز" إلى تنظيم داعش". ودعا إلى "استخدام الأطر الديبلوماسية من أجل احتواء إيران". ونبّه الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الشرق الأوسط الأدميرال روبرت هاروارد من "خطر حقيقي قائم في المنطقة العربية ومن إيديولوجيا خلف الإرهاب، ما يستوجب التعاون الأميركي مع الاتحاد الأوروبي". واستغرب الزميل المشارك في برنامج SIPRI لنزع السلاح رولف إيكيوس "قرار الرئيس الأميركي إلغاء اتفاقية عدم التسلح وانعكاس ذلك على دول الاتحاد الأوروبي"، داعيًا دول الخليج العربي إلى "البحث عن دول عدم الانحياز واللجوء للمجتمع الدولي فيما يتعلّق بأمن المنطقة". وقالت نائبة الرئيس الأولى لمعهد "أميركان إنتربرايز" لسياسة الخارجية والدفاع دانييل بليكا: "للأسف، لم تنجح مساعي مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط". ولفتت رئيسة معهد مركز الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الدكتورة إيرينا زفاجيلسكايا إلى أنّ "مكافحة الإرهاب لم تكن عاملًا موحّدًا، وأن روسيا غير جاهزة للمشاركة لوقتٍ طويل في الشرق الأوسط".

أمّا جلسة "العلاقات الأميركية الروسية: صراع أم تعاون في الشرق الأوسط؟"، فتحدّثت فيها المبعوثة الخاصة لديوان البحرين الملكي سميرة رجب، حيث قالت: "مع وصول روسيا إلى سوريا انتهى النظام القطبي وبدأ صراع جديد أكثر سخونة من الحرب الباردة بين أميركا وروسيا وعددٍ من الدول". وأشارت إلى أنّ "موضوع إيران أصبح معقدًا وكأنّه هناك دفعًا باتجاه حرب قد تكون مدمّرة لمنطقتنا".

ولفت الزميل الأقدم لدى برنامج هنري أ. كيسنجر في مجلس العلاقات الخارجية السفير روبرت بلاكويل إلى أنّ "الولايات المتحدة دولة منيعة ومرنة رغم الخلافات الداخلية، وأنّ روسيا تدرك تمامًا الجهود المبذولة للحدّ من التوتر لكنّها تدخل مجدّدًا إلى الشرق الأوسط".

واعتبر وزير المالية ووزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري أنّ "روسيا ضمنت لنفسها في سوريا قواعد بحرية وبرية، لكن يبقى دورها في الأزمة الراهنة محصورًا بلعب دور الوسيط في سبيل عودة القوات السورية إلى بعض مناطق الحدود".

ورأى رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التنمية والدعم ناديValdai للمناقشة في روسيا أندريه بيستريتسكي أنّه "يمكن للقوات الروسية تحقيق الاستقرار في المنطقة، لناحية ردع خطر "داعش". كما هناك إمكانية لبناء علاقات جديدة بين روسيا والصين والتعاون في المجال الاقتصادي".

وقال مدير Albright Stonebridge Group بريم كومار: "حاولنا جاهدين التعامل مع روسيا في سوريا حول العملية السياسية ووقف إطلاق النار والملف النووي، لكن روسيا حاولت الكثير لحماية النظام السوري، ومع الانسحاب الأميركي أصبحت الأمور على المحكّ اليوم".

وأشار رئيس صندوق الأبحاث السياسية والاستشارات في روسيا أندريه فيدوروف إلى "وجود نوعين من العلاقات الروسية – الأميركية: الأول بين الرئيسين بوتين وترامب، والثاني بين الإدارتين الأميركية والروسية".

وتحدّث في جلسة "التعامل مع النزاعات: أهمية البنية التحتية البشرية" رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية بيتر مورير، حيث حذّر من "خطورة انعدام الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التعليمية والإنسانية والاجتماعية في عددٍ من دول المنطقة". وأشار مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب المبعوث الخاص لسوريا السفير رمزي عزالدين رمزي إلى أنّ "عوائق عديدة تقف حائلًا أمام تمويل الخدمات الصحية والمدارس في سوريا نتيجة العقوبات الأميركية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "التدخل ووضع خطة طريق والسعي نحو عملية سلمية في سوريا". وطالب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيس بـ"عدم التركيز على البنية التحتية فحسب، بل على الحوكمة والتنمية من خلال نظرة مستقبلية تواكب عملية الإعمار وعبر دمج مختلف الفئات في عملية صناعة القرار". وقالت وفاء بن حسين: "لا بدّ من عدم تضييع الفرص والاستثمار في البشر وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني".

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تخلّل اليوم الثاني كذلك جلسة بعنوان "انطباع عن العقد المقبل: الانتقال إلى اقتصاد دائري وموضعة المنطقة العربية في صناعة الأزياء والتصميم والهندسة المعمارية العالمية"، فشدّدت مصمّمة الأثاث الأشهر في الشرق الأوسط ندى دبس على "أهمية إيلاء عالم تصميم الأثاث اهتمامًا خاصًا وتدريسه في الجامعات والمعاهد، لا سيّما أنّه حرفة تعكس الحداثة والتقدم والتراث، توحّد الرؤية وتعبّر عن ثقافتنا وهويّتنا وعن مهارةٍ فنّيّةٍ ثمينة". وأكّدت المؤسّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة EON ناتاشا فرانك "أهميّة تصميم حلول مستقبلية والانتقال نحو الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد الطبيعية". وعرضت المؤسّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Slow Factory لابتكار الأزياء المستدامة سيلين سمعان تجربتها في ابتكار تصاميم متميّزة من النفايات المُعاد تدويرها". وأملت "تعميم التجربة في المنطقة العربية علّنا نعود ونستثمر بذور الابتكار في المنطقة العربية الغنية بالذكاء والخبرات، فنساهم في انتعاشها وتجدّدها". ودعا المدير المؤسّس في مجموعة Architect SOMA ميشال عبود دول المنطقة إلى "تمويل الابتكار في التصميم واعتماد مناهج تعليمية تدريبية في هذا المجال، وبالتالي حثّ المصمّمين والمبدعين والشغوفين على الالتحاق بهذه المناهج التدريبية". واعتبر المصمّم الإماراتي الذي وصل إلى "الغولدن غلوب"، أحمد خييلي أنّ "تصميم الأزياء حرفة ممتعة ومثيرة، وعلينا كعرب الابتكار والتفرّد في التصميم المتميّز، وترسيخ هذه الحرفة كمادة في المؤسّسات الأكاديمية".

تحت عنوان "الابتكار الذي نتوقعه وكيفية تسخير البيانات بطريقة مسؤولة"، عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة "ومضة"(Wamda Group) فادي غندور "آخر الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها إحداث التغيير وتحقيق الانتقال المطلوب بحلول العقد الجديد. ومن أبرز هذه الابتكارات مفهوم تسلسل الجينوم البشري (DNA) وما أحدثه من تغيير كبير حول العالم، وما يطرحه من إمكانيات أوسع تصل إلى ابتكار تسلسل كامل للجينوم البشري، في حال توفّر الدعم المالي لهذا المفهوم". وتطرّق رئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا سامر أبو لطيف إلى "تأثير الحوسبة على مجمل الصناعات، وبينها الحوسبة الغيمية ICloud، وأهمية تدريب القادة المؤثّرين وأساتذة المدارس على التقنيات الحديثة". ورأت مؤسّسة ورئيسة شركة Golden Wheat Grain Trading وإحدى الشباب العشرة الأكثر تميّزًا حول العالم لسنة ٢٠١٩ عن فئة الريادة في الأعمال ملاك العقيلي، أنّ "التقدم التكنولوجي يفتح أمامنا الآفاق إذا أحسنّا استخدام أدواته".

وتحدّثت المستشارة الدولية كاساندرا كيلي عن تداعيات التحوّل التكنولوجي المثير والمخيف على الصعيد الأمني، وحذّرت من إمكانية استغلال الصور والبيانات الشخصية لأغراض خطرة كالإرهاب وغيره، لا سيّما في ظلّ تخلّي الغالبية العظمى عن الخصوصية وانعدام الوعي الكامل لاستخدام الذكاء الصناعي، ما يستوجب الحدّ من سوء الاستعمال". وتطرّق رئيس المبادرة الأوروبية التغييرية المشتركة، مؤسّس ACapital أندريه لوسيكروغ بييتري إلى التنافس الصيني الأوروبي على امتلاك التكنولوجيا، مؤكّدًا "أهمية ضمان الأمن السيبراني وحماية المستخدمين من التسيّب والاستغلال والتزام المبادئ والأخلاقيات من أجل حماية الخصوصية، وهذا ما يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية". وعرض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال جين كورب سوميت س. جاموار "أهمية التطور المرتقب في مجال الحمض النووي (DNA) وما يتيحه من إمكانية الحدّ من الأمراض والوفيات"، لافتًا إلى "أهمية استخدام البيانات بشكل صحيح واعتبار الخصوصية أولوية، وبالتالي ميزة تحقق التنافسية للعديد من الشركات".

وكانت "محادثة عقلانية" هي عبارة عن نقاش عابر للأجيال بين ثلاثة أمناء عامين سابقين لجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وشابّين قياديّين من شباب الغد، بحيث طرح الكاتب والصحافي الفلسطيني الكندي وأحد الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا تحت سن الأربعين شاكر خزعل جملة تساؤلات وهواجس حول المرحلة المقبلة وعمّا إذا كانت ستشهد أفعالًا واقعية ملموسة أم أنّها ستكتفي بالشعارات التقليدية؟". وسأل رئيس جمعية ييل للطلاب العرب في جامعة ييل شادي القباطي: "هل أنّ الاندماج الاقتصادي العربي قريب المنال، وإلى أيّ مدى يمكننا أن نستفيد من التجربة الأوروبية لإطلاق عملية التنمية في دول مثل العراق وسوريا واليمن؟" وما هو دور جامعة الدول العربية في ذلك؟".

وقد أكّد الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي السفير عبدالله بشارة أهمية دور المجلس، وخاطب الشباب بالقول: "نريدكم أن تتقدّموا، أن تكونوا قادة المستقبل، فنحن نعوّل على مواهبكم وطاقاتكم وكفاءاتكم. فأنا من المؤمنين بالجرأة ومحاربة التردّد، لا سيّما أنّ منطقتنا العربية تخشى من المبادرة، غير أنّ جيلكم سيخلق جرعة تزيل هذا التردد وتحقق التقدم". واعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنّ "الأولوية هي للتعليم، نريد جيلًا يعرف تاريخ وطنه ومنطقته أتمّ المعرفة، فالتعليم هو الطريق الصحيح لتحقيق التقدّم". ودعا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الشباب العربي إلى "الافتخار بهويّتهم والاحتفاء بانتمائهم إلى هوية ثابتة وإرث ضخمٍ يحملونه إلى جانب الكثير من القضايا. لذا دعوتي لكم أن تعيشوا القرن الحادي والعشرين بما يطرحه من تقدّم وإنجاز، أن تنجحوا وتستثمروا في أوطانكم"، مشدّدًا على أن "جامعة الدول العربية تحرص على الاستجابة لتحديات المنطقة وفق إمكانياتها".

كما عرض قادة شباب من المنطقة العربية وخارجها وجهات نظرهم حول ما يتطلّعون إليه في عقد العشرينيات تحت عنوان "أنا متحمس جدًا والسبب هو..."، فأكّدت ملاك العقيلي أنّ "القوّة ستكون بأيدي هؤلاء الذين يملكون البيانات، ومن الضروري تعزيز المعرفة المؤسّساتية وإشراك الشباب في إيجاد حلولٍ للتحديات التي تواجه المنطقة العربية". ودعت مستشارة السياسة لدى Access Nowوفاء بن حسين "جيل الشباب إلى تولّي القيادة والتخطيط للمستقبل وتحقيق الاستدامة، وإلى التحرّك والتعبير عن المطالب والاحجات". وركّزت المشرفة الفنية في قسم التصميم المعماري لدى Retrieving Beirut دونا ماريا فغالي على "أهمية الاستثمار في جيل الشباب وحثّ الطاقات والمواهب من فنّانين ومبدعين ومصمّمين وغيرهم على الإلهام والتغيير من خلال تكريس فنّهم لخدمة قضايا إنسانية". وقال خزعل: "أتطلّع إلى الاستقرار والأمان وإلى أطفالٍ ينامون في فراشهم الدافئ عوض الغرق عند سواحل الهجرة غير الشرعية. أتطلّع لمزيدٍ من روّاد الفضاء والفنّانين والمبتكرين والمبدعين والموهوبين العرب، والأهمّ من ذلك أتطلّع لأن ازرع شجرة في القدس".

وأملت الشاعرة والناشطة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إمتثال محمود، أن يتمّ وضع مقاربة جديدة لحل النزاعات، لأنّ جيل الشباب في السودان بدأ يرفض الواقع، ونحن مستعدّون للمخاطرة والمغامرة من أجل تحقيق التغيير".

وناشدت الأمين العام للجمعية العالمية للشباب في ماليزيا إيديولا باشولاري الشباب بالقول :"تسلّحوا بالمعرفة والمهارات والجرأة، فصوتكم هو صوت اليوم، صوت صنع القرار وصوت المستقبل".

وأعرب القباطي عن أمله بـ"وحدة اقتصادية عربية جامعة وبانضمام دول عربية أساسية إلى مجلس التعاون الخليجي"، داعيًا إلى "التخلّص من الرشوة والفساد".

وقدّم كلّ من الشريك الأول في الشرق الأوسط في PwCهاني أشقر وقائد البرامج - الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار في PwC روب ماغراو، عرضًا بعنوان "PwC"- مهيّأ للمستقبل: إنشاء مجتمع متقدم رقميًا يركّز على المواطنين"، حيث أكّد أشقر أنّ "لدى الشركة حلولًا وتوصيات مبنية على استراتيجيّاتٍ وخططٍ واضحة لتنمية الموارد البشرية والابتكار"، مبديًا أسفه لضياع عددٍ من الفرص الاقتصادية في المنطقة العربية". وتحدّث ماغراو عن فوائد التكنولوجيا الحديثة وما تقدّمه من تسهيلاتٍ للعمل، ونحن لن نألو جهدًا لتوفير فرص عملٍ عديدة للشباب".

وقد عُقدت جلسة نقاشية مفتوحة (Town Hall Conversation) بعنوان "التبصّر في عام ٢٠٢٠ والبصيرة لعقد ٢٠٢٠"، بحيث طُرحت تساؤلات حول مصير العديد من الدول، لا سيّما إيران، تركيا، سوريا، اليمن، العراق، تونس، فلسطين، السودان، لبنان وليبيا. وكان بين أبرز الأسئلة "هل من المحتمل اندلاع حرب في المنطقة؟ ومَن سيربح هذه الحرب؟". وأجمع عدد من المشاركين على أنّ "الحرب ليست واردة في قاموس دول الصراع، لا سيّما لدى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران"، مؤكّدين "ضرورة اعتماد الديبلوماسية خيارًا للتصدّي لأي حرب ممكنة". وكشف بعضهم عن "مفاوضات سريّة تجري بين إيران وعددٍ من الدول عبر ممثّلين غير رسميّين". ونبّهوا إلى أنّ "ما حصل مؤخرًا في شمال شرق سوريا من شأنه إعادة إحياء تنظيم "داعش"، مطالبين المجتمع الدولي بـ"التدخل للحدّ من احتمال تفاقم أزمة النزوح، التي قد تطال الأكراد هذه المرة". وأشاروا إلى أنّ "المشهد السياسي في السودان قد تغيّر عقب توقيع اتفاق السلام والدخول في مرحلة انتقالية من شأنها تحقيق الديموقراطية". وتمّ كذلك التطرق إلى موضوع الانتخابات التونسية، حيث اعتُبر ما حصل "شكلًا من أشكال الثورة الديموقراطية". وكانت مطالبة بـ"ضرورة إعادة صياغة القضية الفلسطينية ضمن السياق السياسي في المنطقة العربية". أمّا في الشأن الليبي، فكانت مناشدة لليبيّين أنفسهم إلى توحيد جهودهم وتنظيم خلافاتهم والاتفاق على أجندة موحّدة تتصدّى للمشاريع الإرهابية". وشدّد المشاركون على "أهمية تعزيز التعليم وتنمية اقتصاد المعرفة واتّباع سياسات من شأنها إحداث التغيير في عقد العشرينيات".