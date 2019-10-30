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بالصور| نظرة على القرية العالمية في موسمها الجديد
يُعتبر الموسم الرابع والعشرون من القرية العالمية أكبر وأفضل من جميع المواسم السابقة، مما يجعله مقدمة كبرى لموسم اليوبيل الفضي في عام 2020، والذي سيتزامن أيضًا مع معرض إكسبو 2020.
وتعد القرية العالمية من أشهر مناطق الجذب في دبي، وتضم هذا العام أكثر من 3500 متجر ومطعم تمثل ثقافات 78 دولة منفصلة عبر العديد من الأجنحة.
كما يضم هذا الموسم ما لا يقل عن 20000 من البرامج الثقافية والترفيهية المنفصلة في مجموعها خلال فترة ستة أشهر. ومن المقرر أيضا إقامة عروض الألعاب النارية كل يوم خميس وجمعة في القرية العالمية، بحسب غلف نيوز.
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