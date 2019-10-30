الامارات | مصادرة 1058 مستحضراً تجميلياً "فاسداً" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1058 مستحضراً تجميلياً "فاسداً" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بإدارة الصحة العامة، اليوم، ما يقارب 1058 منتجاً منتهي الصلاحية وغير مستوف للاشتراطات الصحية، وذلك عقب تلقيها بلاغاً من سيدة كانت تتردد على محل خاص ببيع مستحضرات التجميل يفيد بوجود غش تجاري لمواد منتهية الصلاحية يتم تداولها وبيعها بأسعار مخفضة للزبائن بعد إخفاء تواريخ الصلاحية ووضع تواريخ جديدة.

وعلى الفور قامت بلدية مدينة أبوظبي بتوجيه مفتشيها للموقع المذكور في البلاغ، حيث تم بالفعل ضبط المواد منتهية الصلاحية ومصادرتها جميعاً لإتلافها.

وأكدت إدارة الصحة العامة أن صحة أفراد المجتمع خط أحمر، وأن مثل هذه المواد التي يتم ترويجها وبيعها للأفراد بأسعار بخسة من المؤكد ستشكل ضرراً وتأثيراً سلبياً على صحتهم.

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وأشارت إلى أن بلدية مدينة أبوظبي تنفذ زيارات لمثل هذه المنشآت والتفتيش بشكل دوري ومستمر، لافتة إلى أن هناك أيضاً حملات تفتيشية مسائية وفي أيام العطلات الأسبوعية والرسمية وما قبل المناسبات كالأعياد الرسمية وغيرها، نظراً لزيادة الممارسات المخالفة من بعض أصحاب هذه الأنشطة واستغلال حاجة الناس وإقبالهم خلال هذه الفترات على شراء المنتجات الخاصة بالتجميل.

ودعت إدارة الصحة في البلدية أفراد المجتمع كافة إلى التعاون مع البلدية وعدم التردد في الإبلاغ عن كل ما يلاحظونه من مخالفات أو ممارسات لأصحاب المحال التجارية من شأنها التأثير بشكل مباشر وإلحاق الضرر بصحتهم،

وذلك عن طريق التواصل عبر بوابة حكومة أبوظبي، مؤكدة أنها على استعداد دائم على مدار الساعة للرد على أي شكاوى والتعامل معها بجدية وحزم وسرعة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية أفراد المجتمع والحفاظ على سلامتهم.