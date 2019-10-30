الامارات | "الأرصاد": أمطار "ليلية" غداً.. وسحب ركامية "ممطرة" الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار "ليلية" غداً.. وسحب ركامية "ممطرة" الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً على بعض المناطق، لافتاً إلى ظهور بعض السحب شرقاً، فيما نوّه إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س شرقاً على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً، رطباً على المناطق الغربية وغائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل، مشيراً إلى أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية بعد الظهر، تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س شرقاً على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب الى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الجمعة، سيكون رطباً، مع احتمال تشكل ضباب غرباً، وغائماً جزئياً إلى غائم شمالاً وشرقاً، مع بعض السحب الركامية الممطرة نهاراً، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.