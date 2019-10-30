الامارات | وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تحصد جائزة أفضل فريق موارد بشرية على مستوى المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تحصد جائزة أفضل فريق موارد بشرية على مستوى المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جائزة أفضل فريق عمل موارد بشرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية 2019 الذي إقيم خلال فعاليات الدورة السابعة للقمة الحكومية للموارد البشرية 2019، التي عقدت على مدى يومين في أبوظبي مؤخراً، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات والمسؤولين في الموارد البشرية على مستوى المنطقة.

ويتم منح هذه الجائزة إلى مجموعة من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات الخاصة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تقوم بتنفيذ أفضل المبادرات في مجال إدارة الموارد البشرية، وإتباع أفضل المبادئ وأرقى المعايير العالمية في تأهيل الكفاءات.

وتوجه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق لوتاه، بالشكر والتقدير إلى كافة موظفي الوزارة عموماً وإدارة الموارد البشرية خصوصاً على هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالعديد من الجوائز في تطبيق أفضل الممارسات وتقديم أفضل الخدمات الإدارية وفق أرقى المعايير العالمية.

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وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق لوتاه" نحن سعداء بجهودنا للاستثمار في إعداد وتأهيل جيل من القيادات في شتى المجالات بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة للاستثمار في تطوير قدرات جيل من الكفاءات، وما لا شك فيه بأن هذه الجائزة تشكل دافعاً لنا للمضي في تطوير مبادراتنا لاستقطاب أفضل المواهب وتزويدها بخبرات عالمية المستوى لتكون قادرة على تولي المبادرة والمساهمة بصورة فاعلة في دفع مسيرة التنمية والتقدم والازدهار إلى آفاق جديدة تواكب تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا في الوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في جميع المجالات.

ويشار إلى ان الوزارة شاركت في أعمال القمة والتي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية بعنوان "لأن بناء الأمة هو عبارة عن تطوير رأس المال البشري"، وذلك بحضور أكثر من 100 مؤسسة محلية وخارجية إلى جانب مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية المحلية ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي.