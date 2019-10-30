هيا الغماس تصل المحاكم السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأخبار الغير صحيحة والإشاعات حول الفتاة السعودية هيا الغماس، التي تُعتبر من أبرز الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

وأثارت هيا الغماس جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، خلال الساعات الماضية، بشأن قضية رُفعت ضدها في المحاكم، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي جهة رسمية تصريحات حولها.

تعرف على هيا الغماس:

هي فتاة سعودية، تعيش في المملكة العربية السعودية، وتعتبر أحد مشاهير المملكة لها قاعدة جماهيرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولها جمهور كبير متابع لكل أعمالها، حيث تعمل هيا الغماس في مجال التسويق الإلكتروني وتصميم الإعلانات للشركات والمؤسسات، لذلك تحرص هيا الغماس على التواجد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة عملها الاعلاني والتسويقي، وتقوم بعرض أعمالها الإعلانية والدعائية على صفحتها الشخصية في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية هيا الغماس:

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انتشرت الكثير من الأنباء حول قضية هيا الغماس، حيث قالت بعض الأنباء الغير رسمية أن الغماس قد تعرضت إلى رفع قضية بحقها، ويرشح الكثير من المتابعين لها أن تكون القضية قضية عمل، وأن هناك خلاف قد وقع بين هيا الغماس وبين إحدى الشركات التي تصمم لهم بعض الإعلانات، ولكن لم يصرح أي مصر رسمي حول هذه القضية، فقط ضجت صفحات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر قضية هيا الغماس.

غموض في قضية هيا الغماس:

يتساءل الكثير من الجمهور المتابع لهيا الغماس حول تعليقها على الكثير من الأنباء التي تحدثت حول تعرضها لرفع قضية عليها من قبل أحد الأشخاص، مما أثار الغموض عند الكثير من متابعين هيا الغماس، حيث لم تُدلي هيا الغماس بأي تصريح حول القضية التي تعرضت لها، وأبقت الأمور في موض شديد، حيث لا يعرف أحد مصير هذه القضية، وموقف هيا الغماس في هذه القضية، وأيضاً لم يعرف أحد من هو الشخص المختصم معها في هذه القضية. وفقاً لما أورده موقع "المحيط"

ضجة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي:

شهدت الساعات الماضية تناقل العديد من الأخبار على الصفحات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي غير الرسمية، بشأن قضية هيا الغماس، والتي يجهلها الكثير من الناس، إلا أن هيا تعمدت عدم الإدلاء بأي تصريحات، إلا أنها لاقت تضامناً كبيراً من جمهورها، وبدأ الكثير من المتابعين لها بنشر التغريدات المتنوعة التي ساندوها في قضيتها.