فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنطلق غداً في دبي

تنطلق غداً في دبي فعالية " 3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دورتها السابعة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و2000 متجر في الفعالية.
وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إنه بإمكان المتسوقين الحصول خلال فترة الفعالية على تخفيضات تصل لـ 90 في المائة.. مضيفاً أن الفعالية شهدت عند إطلاقها للمرة الأولى في العام 2017 مشاركة 200 علامة تجارية محلية وعالمية واليوم نحتفل بمشاركة أكثر من 500 علامة في الدورة السابعة.
وأشار الخاجة، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية خلال دوراتها السابقة ساهم في جعلها من أهم فعاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة من خلال تنشيط حركة المبيعات.
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