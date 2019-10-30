غداً.. إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

القاهرة (الاتحاد)

برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، يُعلن في العاصمة المصرية القاهرة، غداً، أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ويأتي الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية والموظفين الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى بعد أن تم إطلاقها في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة في يوليو 2018 بدعم وشراكة إماراتية، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي، يعد محطة مهمة في المسيرة المتواصلة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما يتوج جهود فرق العمل المشتركة في مجال التميز الحكومي التي عملت معاً بدأب وتناغم وبروح الفريق الواحد على مدار أكثر من عام، وصولاً إلى إنجاز أحد المحاور المهمة في اتفاقية الشراكة الهادفة إلى التعاون وتبادل الخبرات وقصص النجاح في العمل الحكومي، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في التحديث الحكومي تترجم رؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية الشقيقة لما فيه مصلحة وخير الشعوب، كما أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على استحداث نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات ساهمت على مدار نحو عامين منذ توقيعها في زيادة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين رسوخاً، في ظل الزيارات المتبادلة لفرق العمل والمشاريع والمبادرات المشتركة التي جرى إنجازها طوال هذه الفترة.

وتابع أن دولة الإمارات لديها نهج ثابت وأصيل يشكل طبيعة علاقاتها مع الدول الشقيقة، يرتكز على العطاء وبناء الجسور التي تصل إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول، ويضع خير الإنسان وسلامته وسعادته وجودة حياته، أهدافاً جوهرية لعمل الحكومات.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، أن إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي» يأتي اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تسعى إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية.

وأوضحت السعيد أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، موضحة أن التكريم للمتميزين في أداء الخدمات العامة يرسخ لقيم العطاء والانتماء والتميز، ويعمل محفزاً على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأضافت السعيد أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات. وقالت إن الاحتفالية تأتي كإحدى نتائج خطة الإصلاح الإداري، حيث يتم تكريم عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتكريم الوحدات والمؤسسات، موضحة أن الفترة الأخيرة قد شهدت جهداً كبيراً وسعياً مِن قِبل كل من تقدموا للجائزة، ما أثمر عن الوصول لنسب أداء مرتفعة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الوحدات. وتابعت السعيد أن منظومة جائزة التميز ترسخ مفهوم التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة.

كما تقدمت بالشكر لممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالتعاون القائم في مجال التطوير الإداري، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة.