«الإمارات الدبلوماسية» تشارك في احتفالات الذكرى الـ 70 لاتفاقيات جنيف

أبوظبي (الاتحاد) نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، حلقة نقاش بعنوان «أهمية اتفاقيات جنيف في عالم اليوم»، في إطار مشاركتها مع المجتمع العالمي في احتفالات الذكرى الـ 70 لاتفاقيات جنيف.

وأقيمت الفعالية بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور نخبة من المعنيين لتبادل وجهات النظر والأفكار حول أهمية اتفاقيات جنيف، ودورها في المشهد الجيوسياسي العالمي اليوم.

وتضمنت قائمة المشاركين في المناقشة الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وبرناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية،.

وقال برناردينو ليون: «الالتزام بالدبلوماسية الإنسانية مسؤولية، وليس خياراً، وبهذا المفهوم، تمنح دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المسؤولية أولوية قصوى، ويتجلى ذلك واضحاً في نهجها السبّاق لتقديم المساعدات الإغاثية والإنمائية في مختلف أنحاء العالم».

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