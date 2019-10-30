قرينة حاكم عجمان تشهد تخريج 775 طالبة من دفعة «عام التسامح» 2019

عجمان (وام)

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، أمس، احتفال جامعة عجمان بتخريج 775 طالبة، منهن 686 في درجة البكالوريوس، و89 في درجة الماجستير، وذلك من الفوج الثاني للدفعة الثامنة والعشرين التي تحمل شعار «عام التسامح» 2019.

كما شهدت حفل التخريج، قرينة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، وقرينة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان الشيخة عائشة بنت سرور الظاهري، وحرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الشيخة خولة بنت خالد بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة.

وألقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المتحدثة الرئيسية في احتفال جامعة عجمان بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الـ28 لخريجاتها، كلمة بالمناسبة التي اعتبرتها حصاد غرس القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأكبر للمرأة الإماراتية والعربية. كما أشادت بدور الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، التي تقدم كل الدعم لمسيرة تطوير التعليم.