الشيباني: قطاع الفضاء الإماراتي رائد في المنطقة

دبي (الاتحاد)

قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصحبة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تقدمنا لسموه بأسمى آيات العرفان والتقدير للدعم غير المحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لقطاع الفضاء الإماراتي الذي نما وازدهر، ليصبح رائداً في المنطقة، بفضل الرؤية الاستشرافية التي وضع ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء، يعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وإعداد كوادر وطنية في مجال علوم الفضاء ليقدموا إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية.

وأضاف: «وقد نجحت الكوادر الوطنية في المركز في تحقيق إنجازات عالمية، وضعت دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة في قطاع الفضاء، وتسهم في الوصول إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية للمساهمة في تحسين حياة الناس، وهي من بين الأهداف التي تسعى إليها الدولة منذ تأسيسها».