الشارقة (الاتحاد) رفع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً عن بالغ الشكر والامتنان والتقدير لسموه على دعمه المستمر لشرطة الشارقة، واهتمامه بأبنائه العاملين بسلك الشرطة، ومتابعته لتقدمهم العلمي والوظيفي، وحثهم على الارتقاء بكفاءتهم المهنية وحصيلتهم المعرفية، والذي كان من ثماره فوز أحد أبنائه من منتسبي شرطة الشارقة في جائزة الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة لعام 2019م «فئة أفضل قائد مؤثر تحت سن الأربعين»، وهو الملازم أول أحمد سلطان الحساني من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن فريق وزارة الداخلية المشارك بالجائزة بالولايات المتحدة الأميركية.

كما توجّه اللواء الشامسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة فوز فريق وزارة الداخلية بهذه الجائزة التي تعد من أرفع الجوائز الدولية، والتي تمنح للمتميزين من رؤساء الشرطة في العالم والقادة المؤثرين في ميادين عملهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي يهنئ بالفوز بجائزة الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.