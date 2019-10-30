جلسة حوارية لـ«هيئة المعاشات» في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة) نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، صباح أمس، في قاعة منجم الابتكار في مقر الدائرة، الجلسة الحوارية التي تضعها الهيئة ضمن مبادراتها المجتمعية وتجوب بها إمارات الدولة كافة، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعدد من الشخصيات.

وقدم الجلسة نخبة من القيادات المتميزة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدين أن قيادة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لأبنائها، وتسهل لهم كل طرق الحياة الكريمة.

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