استعدادات مكثفة لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

حضر المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لقاء موسعاً عقدته اللجنة المنظمة للجائزة مع موظفي الجائزة والمتطوعين والمتعاونين للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق النسخة الرابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم يوم السبت المقبل الثاني من نوفمبر بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي على فترتين صباحية ومسائية.

وأشاد بوملحة بروح الفريق والتنسيق الذي يسود جميع مراحل الاستعدادات لانطلاقة هذا الحدث المبارك، وما حققته الجائزة التي لها أكثر من 14 نشاطاً وفرعاً، يستمر العمل بها طوال العام بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة ومؤسسها.

كما ذكر بوملحة أن الجائزة تستعد حالياً للإعلان عن الطبعة الأولى من مصحف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بعد أن تم إنجاز أعمال الطباعة والتنقيح والتصحيح، وتم اعتماد خطة توزيعه داخل الدولة وخارجها.

وفى ختام اللقاء، تحدث المهندس سامي قرقاش، عضو اللجنة المنظمة، رئيس وحدة العلاقات العامة، منوها بالدور الكبير الذي ظل يقدمه الموظفون والمتطوعون والمتطوعات طوال الدورات الماضية، وقدموا نماذج مشرفة من العطاء والتميز والأداء الرفيع لجميع المهام التي أوكلت لهم.

كما حثهم على تقديم خدمة متميزة لضيفات الدولة، حافظات كتاب الله. وقال قرقاش إن فريق المتطوعين في الجائزة أصبحت لديه الخبرة الكافية لإدارة هذه الفعاليات وغيرها، ويستعان بهم في المشاركة في فعاليات كثيرة تقام على مستوى الدولة كمتطوعين ومشاركين في اللجان المختلفة، لما لديهم من دراية كافية في إدارة الفعاليات الكبرى.