«إسلامية دبي» تطلق مشروع الإفتاء الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مشروع الإفتاء الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى توفير قنوات مبتكرة عدة تسهل الإجابة عن الاستفسارات، وتقديم الفتاوى الشرعية المعتمدة في الدائرة، وتقديمها بشكل تفاعلي مبتكر يتيح وصول المستفيدين إلى الفتاوى من جميع أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلنت الدائرة أن المشروع يقدم خدماته عبر قنوات الدائرة الخاصة، كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة باللغتين العربية والإنجليزية، بينما ستتضمن المرحلة القادمة تطبيق التواصل «واتساب»، موضحة أن الإفتاء الافتراضي يعمل على مدار الساعة، ويعيد صياغة آلية تقديم الفتاوى الشرعية، من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويعد مشروع الإفتاء الافتراضي، خدمة متاحة للجالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وذلك لاحتوائه لغات متعددة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة المبتكرة، بإشراف فريق عمل متخصص في إدارة الإفتاء بالدائرة.

وتنظم الدائرة معرضاً على مدار ثلاثة أيام منذ يوم أمس عن الإفتاء الافتراضي، في أبراج الإمارات، وذلك على هامش مشاريع المرحلة الأولى من مبادرة «دبي 10X» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمُستقبل، وذلك تحقيقاً لأهداف ومحاور استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي الرامية إلى تحويل مدينة دبي إلى تجربة مُنظّمة وسهلة وفعالة وسعيدة للمواطنين والزوار.

حضر افتتاح المعرض، خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة، والعديد من المسؤولين والمديرين.

وتنطلق المرحلة الأولى من إطلاق برنامج الإفتاء الافتراضي في أول أيام المعرض، متضمنة مواضيع خاصة بالصلاة عبر قنوات الدائرة الخاصة، كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي باللغتين العربية والإنجليزية، بينما ستتضمن المرحلة القادمة تطبيق التواصل عبر «الواتساب» والذي سيتناول مواضيع متعلقة بالإفتاء، كالصيام والصلاة والطهارة، وغيرها من المواضيع التي تهم السائلين.

ويتضمن المعرض فيلماً موجزاً لجميع مراحل إنشاء الإفتاء بالدائرة، ويتزامن إطلاق مشروع الإفتاء الافتراضي مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس الدائرة.

وقال أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريحات صحفية على هامش الإطلاق أمس: «إن الفترة القادمة ستشهد تزويد النظام بلغات أخرى غير اللغتين العربية والإنجليزية، ليتم الرد على المستفسرين بمزيد من اللغات».

وأضاف: «من ضمن اتفاقنا مع الشركة المختصة المعنية بالمشروع، تدريب مفتي الدائرة للقيام بتدريب الآلة على الرد الآلي على المتصلين، حيث سيتحول جزء من مهام واختصاصات المفتين إلى هذا الجانب، بالإضافة إلى تركيزهم على البحث الفقهي والشرعي».

من جانبه، قال عبدالله العوضي مدير مشروع الإفتاء الافتراضي، «تم تشكيل فريق عمل من الدائرة والشركة المختصة، يغذي نظام الإفتاء الافتراضي بكم هائل من الأسئلة الشرعية والاستفسارات الفقهية والفتاوى، ويقوم النظام بالتعلم الذاتي وتقديم الإجابات مباشرة».

وأضاف: «يوجد 16 باحثاً ومفتياً يعملون بالدائرة يغذون نظام الإفتاء الافتراضي بالمعلومات، والمشروع مقسم إلى مراحل المرحلة الأولى، وهي الحالية، تتعلق بفتاوى عن الصلاة، حيث تم تزويد النظام بإجابات عن 4000 سؤال وفتوى متعلقة بالصلاة».

وأشار العوضي إلى أن المرحلة الثانية سيتم إطلاقها في وقت لاحق.