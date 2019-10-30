«أكتوبر الوردي» في التنمية الأسرية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية أمس، فعالية «أكتوبر الوردي» للتوعية بسرطان الثدي، بحضور مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة، وعدد من مديري الدوائر والإدارات وموظفي المؤسسة وأفراد المجتمع، وذلك تزامناً مع «أكتوبر الوردي» الشهر العالمي لتوعية بسرطان الثدي.

وشارك في الفعالية عدد من الجهات والشركات الطبية التي تهتم بصحة أفراد المجتمع وتقدم لهم الخدمات العلاجات المناسبة والمتنوعة، حيث تضمنت الفعالية برامج توعية وفحوصاً متنوعة ومجانية.

وذكرت مريم محمد الرميثي، أن المؤسسة بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص دائماً على توعية أفراد الأسرة والمجتمع بأهمية الفحوص الدورية من خلال البرامج والخدمات المجتمعية التي تهتم بالصحة العامة للمجتمع.

وأضافت: إن المؤسسة تنفذ خلال العام برامج وخدمات صحية وتثقيفية متنوعة، وتشارك في الفعاليات الصحية التي تقام بإمارة أبوظبي، وذلك بهدف غرس المفاهيم والأسس الصحية السليمة لدى أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي حولها، والتغيير الإيجابي في سلوكياتهم واتجاهاتهم وعاداتهم الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع في الاستمرار بممارسة العادات والسلوكيات الصحية السليمة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الكشف الدوري للوقاية من الأمراض بشكل عام.