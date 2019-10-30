شرطة أبوظبي تنظم ورشة توعوية عن سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد) نظمت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، فعالية وورشة توعوية عن سرطان الثدي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، وذلك بمسرح الشهداء بمبنى القيادة.

شاركت في الفعالية، إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، وإدارة الجودة والتميز بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وذلك بهدف توعية المنتسبات بسرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوص الطبية المبكرة، والحد من وصمة سرطان الثدي، عن طريق التعريف بالأعراض والعلاج.

وتأتي الورشة، ضمن جهود شرطة أبوظبي في تنفيذ البرامج الشاملة لمكافحة سرطان الثدي، وتطبيقاً للخطط الوطنية للمكافحة، وزيادة وعي المنتسبات وتثقيفهن صحياً.

وأقيم، على هامش الفعالية، معرض تثقيفي بمشاركة جهات حكومية، مثل مستشفى خليفة، وهيئة الصحة -أبوظبي، ومستشفى ميدكيلينك، ومستشفى برجيل، وشركة ضمان، وبنك الدم، وجمعية رحمة الخيرية.

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