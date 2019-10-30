22 بحثاً في مؤتمر الأعصاب بدبي

دبي (الاتحاد) استعرضت هيئة الصحة بدبي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب المنعقد حالياً بدبي، 22 بحثاً علمياً ركزت على مختلف الأمراض العصبية، بما فيها الحالات النادرة التي تعامل معها أطباء قسم الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد.

واستعرض الدكتور حمدان الزرعوني، طبيب الأعصاب بمستشفى راشد نتائج البحث العلمي الذي أجراه أطباء مستشفى راشد حول: «تلف الأعصاب الطرفية»، حيث تم دراسة (600) حالة مرضية من مختلف الجنسيات، 50% منها من النساء، تراوحت أعمارها بين (13-18 سنة)، راجعت المستشفى خلال الفترة من (2000-2019)، والذي أظهر بأن التهاب الأطراف العصبية المتعدد كان يفوق التهاب العصب الواحد بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما وجدت الدراسة بأن هذا الالتهاب كان يعانيه الرجال أكثر من النساء بنسبة 1,06% إلى 1%.

واستعرضت الدكتورة خلود الجرمن طبيبة الأعصاب بمستشفى راشد دراسة علمية تحدثت خلالها عن حالة مرضية نادرة كانت تعاني مرض «لنبورغشت»، وهو مرض نادر جداً يصيب الأطفال من عمر (10-14 سنة)، مشيرة إلى أن الحالة راجعت مستشفى راشد، وهي تعاني صعوبة في الحركة وكسور بسيطة في الجسم، حيث فُحص المريض، ودُرست الأعراض التي يعانيها.

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