«صحتي» تقدم فحوصاً طبية

الشارقة (الاتحاد) نظم فريق الصحة والسلامة المهنية بأكاديمية العلوم الشرطية أمس، برنامجاً لفحص الأسنان وصحة الفم،، بالتعاون مع عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لجامعة الشارقة، حيث تضمنت الحملة إرشادات ونصائح توعوية في صحة الفم والأسنان وفحوصاً طبية ومعالجة بعض الحالات.

وأشادت الدكتورة مشاعل النقبي، مسؤولة العيادة المتنقلة بمبادرة «صحتي » باهتمام الأكاديمية بصحة وسلامة موظفيها.

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