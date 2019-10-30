مصممة الازياء العالمية غاليا الفهد تقيم عرض أزياء مميز لمجموعة ( fairytale فيري تيل)







أقامت مصممة الازياء العالمية غاليا الفهد المختصة بتصميم فساتين السهرة السواريه والزفاف الجراند سواريه عرض أزياء مميز لمجموعة ازياء( fairytale فيري تيل) في مدينه دبي فندق الجميرا بيتش وحضره نخبه من نجوم الفن والإعلام بحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم وكبار الشخصيات وأهل الفن والإعلام ونجوم السوشل ميديا ونخبة من العرضات العالميات وارتدت فستان الزفاف الختامي ملكة جمال الامارات فطيم الشامسي وقام بتقديم الحفل الفنان والإعلامي محمد عكاشة

وأعربت الفهد عن سعادتها بنجاح هذا العرض وعن جديدها ترقبوها قريبا في بلدها سوريا بعرض ازياء ضخم قريباً

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