كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشارك في سباق شارع الشيخ زايد يوم 8 نوفمبر؟

لأول مرة على الإطلاق، سيتحول شارع الشيخ زايد الشهير في دبي إلى مضمار للجري يوم الجمعة 8 نوفمبر، حيث يدعو تحدي دبي للياقة البدنية المقيمين للمشاركة في “سباق دبي 30×30” على شارع الشيخ زايد.

ويشمل الحدث المجاني سباقين لمسافة 5 كيلومترات و 10 كيلومترات، ينطلق كل منهما من مركز دبي التجاري العالمي.

وهذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للسكان بالجري على جزء من الطريق السريع المكون من 14 مسار، مما يمنح المشاركين منظورًا فريدًا على الأقدام للمشاهد الأيقونية أثناء مشاركتهم في السباق لإظهار التزامهم بأسلوب حياة نشط ورؤية DFC لجعل دبي المدينة الأكثر نشاطًا في العالم.

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السباق لمسافة 5 كيلومترات مفتوح لجميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية- كما يستوعب عربات الأطفال والكراسي المتحركة ليكون شاملاً قدر الإمكان للعائلات والأشخاص من ذوي الهمم. كما يمكن للمدارس ومجموعات الحكومة والشركات المشاركة في الحدث.

وعلى الجانب الآخر، هناك سباق يبلغ طولة 10 طيلومتر لعشاق الجري الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً لإظهار أفضل ما لديهم.

ويُعد التسجيل ضروريًا قبل الحدث لجميع الحاضرين الذين تبلغ أعمارهم ثمانية أعوام فما فوق لسباق 5 كم و 18 عامًا وما فوق لسباق 10 كم. ولا يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات إلى التسجيل للمشاركة في سباق 5 كم، بحسب غلف نيوز.

التسجيل مفتوح على الموقع: https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/77469/dubai-run