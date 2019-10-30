كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا تضم التوسعة الجديدة لدبي مول أكبر مركز تجاري في العالم؟

يتميز الملحق الجديد لدبي مول المكون من تسعة طوابق بمزيد من مرافق التسوق وتناول الطعام والترفيه.

أضاف دبي مول أكبر مركز تجاري في العالم توسعة جديدة تضم تسعة طوابق إلى مركز التسوق الضخم الذي تبلغ مساحته 5.9 مليون قدم مربعة وتحمل التوسعة الجديدة اسم زعبيل، وستجدها بجوار المركز التجاري الرئيسي، بالقرب من شارع الخيل، ويمكن الوصول إليها خلال دقيقتين سيراً على الأقدام عبر جسر للمشاة يبلغ طوله 200 متر.

ووفقًا لدبي مول، توفر زعبيل 140،000 قدم مربع من تجارب نمط الحياة الجديدة وخيارات تناول الطعام الجديدة ومتاجر البيع بالتجزئة الجديدة بالإضافة إلى 3،000 مكان لوقوف السيارات ونقاط وصول سهلة من شارع الخيل بالإضافة إلى طريق بديل من شارع الشيخ زايد الطريق إلى طريق المركز المالي.

Advertisements

حتى الآن ، لم يفتح سوى متجر Grandiose العضوي أبوابه، حيث يقدم مواد غذائية صديقة للبيئة وصحية للمتسوقين في المنطقة. ولم يتم بعد الكشف عن منافذ البيع بالتجزئة المتبقية على الرغم من أن المساحة توصف بأنها “تصميم صناعي خفيف وحديث”، ويمكن أن يقدم ذلك إشارة إلى نوع المتاجر التي يمكنك توقعها.

ومن بين عوامل الجذب الجديدة المثيرة، والتي من المقرر افتتاحها هذا الأسبوع، EKart Zabeel، وهي تجربة الكارتينج الكهربائية. وستقدم EKart Zabeel “دورة صعبة مع أحدث جيل من العربات الكهربائية”.

ويستضيف دبي مول أيضًا صالة الألعاب الرياضية الشهيرة في دبي Train SF في توسعته الجديدة، ومن المقرر افتتاحها قريبًا. ولا تزال التفاصيل حول منافذ التسوق المتبقية وخيارات الأطعمة والمشروبات قليلة، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من التفاصيل عن هذه المنتجات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، بحسب موقع واتس أون.