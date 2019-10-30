كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في حديقة أكشن بارك أفنتورها للمغامرات في دبي؟

تعد أكشن بارك أفنتورها موطناً لأكثر من 85 تحديًا مقسمة على أكثر من 5 مستويات مختلفة معلقة بين الأشجار.

وأعيد افتتاح الحديقة بعد توقف في فصل الصيف، مع كل مجموعة من الأنشطة، مثل تسلق الأشجار ، والتأرجح على الحبال، والضغط على الأسلاك، وموازنة الجسر، بالإضافة إلى بعض العروض الجديدة بما في ذلك نادي صغير للأطفال مع مسارات طبيعية تركز على الاستدامة والتعليم.

الحديقة تقع في حديقة المشرف، وتقدم متعة رائعة للزوار من جميع الأعمار، مع تذاكر بسعر 185 درهماً للبالغين و 150 درهماً للأطفال، بحسب واتس أون.

وتمتد Aventura في غابة أشجار غاف طبيعية، مع أكثر من 85 تحدي على 5 مستويات مختلفة معلقة من الأرض وتتدفق بين الأشجار.

وستختار واحدة من خمس مناطق مختلفة لاستكشافها؛ رينجرز ، إكسبلورادور، أفينتورا، إكستريم آند ثريلز، وكل منها لديها مستويات متفاوتة من الصعوبة والإثارة. وتعتبر رينجر الأفضل للأصغر سنا، مع مستويات منخفضة يمكن للوالدين الإشراف عليها، في حين أن إكسبلورر تقدم التوازن المثالي للعائلات.

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وبالنسبة للأشخاص الأكثر ميلًا إلى المغامرة، يوصى بـ أفنتورا لكل من الأطفال والبالغين، مع وجود تحديات أعلى.

أما لعشاق الارتفاعات فتبلغ الإثارة ذروتها في خط zipline بطول 160 مترًا. ولعشاق المتاهات الحقيقية، سوف تدفعك إكستريم إلى أقصى حدودك.

أفينتورا باركس، مشرف بارك، البوابة 1، دبي، من الأحد إلى الأربعاء، من 1 إلى 8 مساءً، من الخميس إلى السبت، من 9 صباحًا إلى 10 مساءً، 185 درهمًا للبالغين، 150 درهمًا للأطفال.

هاتف: 0521787616. aventuraparks.com