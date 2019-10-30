كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في جلفود في دبي هذا العام؟

سيتم التركيز على موضوعات السلامة الغذائية ونفايات الطعام هذا الأسبوع عندما ينطلق Gulfood Manufacturing 2019، منتدى صناعة الأغذية والمشروبات.

وستعرض النسخة السادسة للحدث أيضًا أحدث تقنيات المعالجة، وستلبي الحاجة إلى تحويل صناعة الأغذية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات وغيرها من اقتصادات الخليج إلى التنويع بعيداً عن القطاعات النفطية، ومع التركيز على الصناعة التحويلية.

واستثمرت الإمارات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية 1.3 مليار دولار في مبادرات الأمن الغذائي التي تفتح العديد من فرص السوق لصناعة التعبئة والتغليف في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن Mordor Intelligence.

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وابتداءً من الثلاثاء، من المتوقع أن تجمع Gulfood أكثر من 1600 عارض محلي وإقليمي ودولي، بالإضافة إلى الآلاف من المتخصصين في هذا القطاع. وسيشمل جولات الابتكار التي تقدم للزوار منتجات جديدة طازجة من مختبرات الأغذية.

وسيشمل الحدث أيضًا قمة جلفود للتصنيع الغذائي، والتي ستجمع الخبراء وقادة الصناعة لمناقشة السوق وأحدث الحلول لمساعدة صناعة الأغذية والمشروبات على التحسن، بحسب غلف نيوز.