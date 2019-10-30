كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| صيادون في الإمارات يفاجأون بخمسين طناً من الأسماك في شباكهم

لم يكن صباح عادي للصيادين في منطقة شعم، على بعد حوالي 40 كم إلى الشمال من مدينة رأس الخيمة عندما جروا شباك الصيد الخاصة بهم إلى الشاطئ يوم السبت، ووجدوا كمية كبيرة غير مسبوقة من الأسماك.

كانت عملية النقل ضخمة للغاية حيث احتاج الصيادون إلى 50 مركبة لنقل الأسماك، وهي أكبر عملية نقل على الإطلاق منذ أربع سنوات إلى أسواق الأسماك.

وتم تناقل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قام ثلاثة صيادين محليين وعمال آسيويين بتصوير عملية الصيد الضخمة.

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وقال عبد الله محمد، أحد الصيادين الإماراتيين الثلاثة، إن عملية الصيد غير المسبوقة بلغ وزنها حوالي 50 طناً.

وقال حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، إن معظم الأسماك التي يتم صيدها هذه المرة هي سمكة ديايوه. وهي أسماك مهاجرة وتباع عادة بسعر رخيص، بحسب خليج تايمز.